Chad Johnson presume su amor por México en la Kings League

Chad Johnson volvió a robar reflectores fuera de las canchas, esta vez desde Brasil y con un guiño directo a México. La ex figura de la NFL asistió a la final de la Kings League World Cup Nations luciendo con orgullo la playera de la Selección Mexicana, un gesto que rápidamente generó conversación entre aficionados del futbol y seguidores del deporte internacional.

Ochocinco en la Kings League I @ochocinco

El ex receptor, conocido mundialmente como ‘OchoCinco’, aprovechó su presencia en territorio sudamericano para dejar claro que su vínculo con el país azteca sigue intacto. Mientras el evento reunía miradas por su espectáculo y figuras mediáticas, Johnson destacó al portar el jersey tricolor en un contexto completamente ajeno al balompié mexicano.

Ochocinco en Brasil I @ochocinco

OchoCinco, un extranjero con corazón tricolor

En un momento donde el combinado nacional despierta más dudas que entusiasmo rumbo a la próxima Copa del Mundo, la imagen de Chad Johnson contrasta con el sentir general. La desconexión entre la afición y el equipo es evidente, pero el exjugador de Bengals y Patriots se mantiene como uno de los pocos personajes públicos que presume sin reservas su apoyo al Tri.

Johnson ha llegado incluso a autodenominarse ‘The Black Mexican’, apodo que resume la devoción que siente por México pese a no tener raíces familiares en el país. Su afinidad nació a la distancia, impulsada por el interés en la gastronomía, la cultura, los destinos turísticos y la forma de vida que ha conocido a lo largo de los años.

Ochocinco y Jorge Campos I @ochocinco

¿Por qué Chad Johnson presume tanto su amor por México?

Más allá de la identidad cultural, el futbol terminó de sellar esa relación especial. OchoCinco se declara seguidor constante de la Liga MX y disfruta ver a los clubes cuando juegan en escenarios de Estados Unidos, donde suele coincidir con ese ambiente que tanto le atrae del balompié mexicano.

Con la Selección Nacional, el idilio viene desde su infancia. A pesar del panorama poco alentador que rodea al equipo rumbo al Mundial, Chad Johnson no se baja del barco. Su aparición en la Kings League con la camiseta del Tri no solo fue una anécdota viral, sino también un recordatorio de que el futbol mexicano aún despierta pasión más allá de sus fronteras.

Ochocinco con Neymar I IG:@ochocinco

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.