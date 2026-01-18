FOX comete grave error en transmisión de Triple A

Un error técnico inesperado se presentó durante la primera transmisión de Triple A a través del canal FOX, situación que generó confusión e inconformidad entre los aficionados que seguían la función en tiempo real. Lo que prometía ser una noche normal de lucha libre terminó convirtiéndose en tendencia por una falla poco común en la plataforma.

Rey Mysterio l CAPTURA

¿Qué sucedió?

De acuerdo con los reportes de usuarios, la transmisión se cortó de manera abrupta sin previo aviso. En lugar de continuar con las acciones sobre el ring, la señal cambió repentinamente y dejó de mostrar imágenes del evento en vivo, rompiendo por completo la continuidad del espectáculo.

Lo más llamativo del incidente fue que, tras desaparecer la imagen, comenzó a escucharse únicamente audio de fondo en forma de grabación. Dicho audio correspondía, presuntamente, al episodio de la siguiente semana del programa.

En pantalla, los usuarios se encontraron con una imagen fija, sin gráficos ni referencias claras a la transmisión original, mientras el audio avanzaba como si se tratara de una repetición o material cargado por error. Esta combinación provocó desconcierto y múltiples comentarios en redes sociales.

Aficionados de Triple A no tardaron en manifestar su molestia, señalando que el fallo les arruinó momentos clave de la función. Algunos incluso destacaron que el audio podría haber adelantado información o situaciones del próximo episodio, afectando la expectativa habitual del programa.

Falla en el evento l CAPTURA

¿Hubo disculpa?

Hasta ese momento, FOX no ha emitido un comunicado inmediato explicando el origen de la falla. La ausencia de una respuesta oficial alimentó la especulación sobre un posible error en la programación, en la carga del material o en los controles de la señal durante la transmisión en vivo.

El incidente también abrió el debate sobre la confiabilidad de las plataformas de streaming para eventos en directo, especialmente cuando se trata de contenidos con una base de seguidores tan fiel como la lucha libre mexicana, donde la experiencia en vivo es fundamental.

Finalmente, el error en la transmisión de Triple A quedó como un episodio incómodo tanto para la plataforma como para la cadena, mientras los aficionados esperan una aclaración oficial y, sobre todo, garantías de que situaciones similares no volverán a repetirse en futuras emisiones.