Hijo del Vikingo venció a El Grande Americano y es el primer retador al megacampeonato

La AAA debutó en Fox este sábado 17 de enero con una función más, pero la primera en el 2026 dentro del Gimnasio Juan de la Barrera, teniendo como evento estelar la lucha para definir al contendiente número uno al megacampeonato, en donde se enfrentaron El Grande Americano vs El Hijo del Vikingo.

El resultado fue favorable a este último, quien contó además con ayuda de 'El Ojo que Todo lo ve', conformado por Omos y Dorián Roldán, tanto en el inicio como en el final del combate.

Lucha estelar de la primera noche en Fox | wwe.com

¿Regreso a la cima?

Dentro de la primera transmisión de AAA en Fox han existido muchas quejas al respecto; sin embargo, en cuanto al tema luchístico, el combate que cerró toda la actividad fue entre dos de los protagonistas de la alianza con WWE, entregando el resultado para El Hijo del Vikingo, quien en su nueva faceta como rudo, volvió a contar con la ayuda de su nuevo equipo.

Rumbo al final del combate, El Grande Americano amagó con utilizar el pedazo de metal con el cual se ha ayudado a ganar en luchas anteriores; sin embargo, el giro se dio cuando decidió no hacerlo, dando paso a que Vikingo se repusiera. Fue entonces que de nueva cuenta Dorian Roldán quiso ayudar a su nuevo pupilo, desatando que el referee lo corriera del ringside.

¡Rey Mysterio al rescate de El Grande Americano!



¡Qué forma de cerrar el estreno de #AAAenFOX! pic.twitter.com/mfHu8GwHA2 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) January 18, 2026

Momentos después, El Grande volvió a considerar utilizar su 'arma', pero se encontró con el pie gigante de Omos, quien le impidió poder tomar la placa metálica, atacándolo y dejando el camino abierto para que El Hijo del Vikingo conectara su finisher y se llevara el triunfo en contra de uno de sus máximos rivales en los últimos meses.

Cuando 'El Ojo' se disponía a atacar a El Grande Americano, Rey Mysterio, quien había abierto la primera transmisión en Fox, apareció de nueva cuentra, esta vez armado con una silla para poder defender a quien comentó al inicio del show que ahora le tiene "algo de respeto" después de lo sucedido en Guerra de Titanes.

El debut en Fox

La llamada 'Nueva Era' de Lucha Libre AAA ha tenido un debut sumamente extraño, pues en realidad, los cambios que tuvo la transmisión constan únicamente de los canales por los cuales se pudo ver el evento, además de que solamente contó con tres luchas, incluida la del evento estelar, por lo que los fans se han quejado.

Regreso de Santos Escobar | wwe.com

Sin embargo, en el tema visual, AAA ahora cuenta con una producción más grande y mucho más apegada a WWE, todo esto sumado a que se ha anunciado que, para la siguiente función, tres de los campeones de la empresa defenderán sus campeonatos: Psycho Clown y Pagano, Laredo Kid y El Hijo de Doctor Wagner Jr. quien tuvo un careo con Santos Escobar, haciendo su regreso a la empresa tras siete años de ausencia.