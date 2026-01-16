Osos irrumpen casa de jugador de Tigres y se 'roban' pertenencias

El futbolista de Tigres UANL, Uriel Antuna, vivió un momento inusual junto a su familia luego de que varios ejemplares de fauna silvestre ingresaran al frente de su domicilio ubicado en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. El incidente ocurrió cuando la reja de acceso se encontraba abierta y permitió el paso de animales provenientes de la zona cercana a la vivienda.

De acuerdo con lo difundido en plataformas digitales, al menos cuatro crías de oso aprovecharon la situación para tomar una mochila que estaba colocada cerca del acceso principal. El objeto contenía ropa y pertenencias personales, presuntamente del atacante del conjunto felino, sin que se registraran daños a personas.

El episodio quedó registrado en un video compartido por Penélope García, pareja del jugador, quien documentó el momento en que los ejemplares se aproximaron a la entrada. En la grabación se escucha una advertencia dirigida al deportista mientras los animales tomaban el objeto y se retiraban del lugar.

¿Cómo entraron los osos?

Tras hacerse de la mochila, los cuatro visitantes cruzaron la calle y se detuvieron cerca de un árbol, donde revisaron el contenido de lo que habían tomado. Las imágenes muestran cómo permanecieron algunos instantes inspeccionando la ropa antes de dispersarse en el área.

En otra toma difundida posteriormente, se observa a uno de los ejemplares regresar hacia la casa. Este animal portaba un arete de identificación visible en la zona del ojo, lo que sugiere un seguimiento por parte de autoridades ambientales. Sin embargo, al intentar acercarse nuevamente, el acceso ya se encontraba cerrado.

Reacciones de la familia y antecedentes similares

Pese al riesgo que implica la presencia de este tipo de fauna, la situación no pasó a mayores. Penélope García reaccionó con humor al final del video, señalando que todo quedó en la pérdida de algunas prendas y sin consecuencias físicas para los habitantes del domicilio.

El propio Antuna también compartió en sus historias digitales imágenes del intento de regreso del animal, lo que generó múltiples reacciones entre seguidores y aficionados. La difusión del caso volvió a poner atención en la convivencia entre zonas habitacionales y vida silvestre en el norte del país.

Este tipo de encuentros no es aislado entre integrantes del club regiomontano. En octubre de 2025, otro elemento del plantel, Ángel Correa, vivió una experiencia similar mientras caminaba con su familia en el municipio de San Pedro Garza García, un área donde se han reportado avistamientos frecuentes de estos ejemplares.

