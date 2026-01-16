Chivas presume a Armando González y su manera de ‘motivarse’ previo a la Jornada 3

Previo al duelo de la Jornada 3 entre en las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Gallos Blancos del Querétaro, el equipo rojiblanco presumió en redes sociales como se preparan sus jugadores para el encuentro, llamando la atención el pasatiempo de una de sus actuales figuras, Armando ‘Hormiga’ González.

Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué hizo Armando González?

A través de las imágenes difundidas por Chivas en sus redes sociales, se pudo captar al joven delantero mexicano jugando el famosos juego ‘Club Penguin’ en una computadora, donde este se veía bastante contento de estar jugando.

CAPTURA DE PANTALLA

“Así se motiva para el partido del sábado”, escribió la cuenta oficial del equipo de Chivas a través de la red social, Instagram, en el video donde se ve a los jugadores pasan tiempo en una sala de computo

Tras ser grabado, la Hormiga solo muestra una sonrisa nerviosa y se escucha la burla de uno de sus compañeros, demostrando así el gran ambiente que se vive en el vestidor del 12 veces campeón de la Liga MX.

Gol de Armando González | IMAGO7

Listo para brillar en Chivas

Armando González arrancó sus segundo torneo como parte d el aplantill aprincipal del equipo del Guadalajara, el cual tiene la vara muy alta, pues en el Apertura 2025, el delantero de 22 años logró conseguir 12 goles y repartir una asistencia, convirtiéndose en campeón de goleo individual.

Ahora en su segundo torneo y como un delantero ya consolidado en el plantel que dirige Gabriel Milito, la Hormiga buscará repetir lo hecho el torneo anterior y superarse a sí mismo. En el actual torneo con sólo dos jornadas disputadas, el ariete mexicano ya logró marcar en la Jornada 1, en la victoria de 2-0 de Chivas sobre los Tuzos del Pachuca.

El Próximo reto de la Hormiga gamer y las Chivas será el de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando el equipo rojiblanco reciba a Querétaro en el próximo recinto mundialista, el Estadio Akron.