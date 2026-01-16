Larcamón sobre la salida de Mateusz Bogusz: ‘Él podía haber hecho algo más’’

Luego de rumores y especulaciones, finalmente se concretó la salida de Mateusz Bogusz del Cruz Azul. Tras la repentina salida del mediocampista europeo, el entrenador de la Máquina, Nicolás Larcamón, confesó las circunstancias que pudieron haber obligado al jugador a tomar la decisión de irse.

Mateusz Bogusz con Cruz Azul | IMAGO7

¿Qué dijo Larcamón sobre la salida de Bogusz?

Durante una entrevista, el estratega argentino aseguró entender la salida de su mediocampista, esto tras la falta de minutos, la cual justificó el estratega con la regla de extranjeros en los juegos de Liga MX.

“Fue víctima, por así decirlo, de una circunstancia reglamentaria de los minutos, los ocupe en Luka en esa posición, además de la presencia de Nacho (Rivero) también en esa posición, que como capitán y líder se hizo muy fuerte en esa posición”, confesó Larcamón.

Bogusz en el Apertura 2025 | IMAGO7

Larcamón también declaró que él mismo habló con Mateusz sobre las circunstancias, incluso pidiéndole que luchará por hacerse de la posición, sin embargo, no demostró un rendimiento óptimo para conseguir la titularidad con la Máquina.

“Se lo dije a Mati, él podía haber hecho algo más por sostenerse en esos escenarios no elegibles o no ideales, el podría haber mostrado mayor consistencia, como le dije se entregó más rápido de lo que yo hubiera esperado de él”, añadió el técnico celeste.

Finalmente, el argentino confesó que le hubiera gustado una mayor competencia del polaco, sin embargo, entendió que las circunstancias no fueron favorables y le dio su lugar de ‘jerarquía’ al mediocampista de 24 años.

“Son las circunstancias propias el futbol. Cuando no están dadas para que pueda demostrar lo que vales y no tiene la rebeldía para torcer la historia. Estoy convencido de que es un jugador de muchísima jerarquía, consumada su salida le deseo lo mejor porque es un jugador que no tengo duda que a donde aya le va ir bien” Concluyó Larcamón.

Mateusz Bogusz en Liga MX | IMAGO7

Futuro en el aire

Tras su salida de Cruz Azul, el polaco, Bogusz, aún no ha confirmado cuál será su destino, sin embargo, fuentes cercanas al jugador y múltiples medios, aseguran que su próximo escala será en la MLS, específicamente con el equipo del Houston Dynamo.