Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 3 del Clausura 2026?

El futbol mexicano no se detiene. En pleno año mundialista, la Liga MX se vio obligada a "compactar" el calendario del Clausura 2026, razón por la cual en apenas un par de semanas ya se disputó la primera fecha doble del torneo. Y ahora, con apenas unos pocos días de descanso, los clubes enfrentarán la Jornada 3.

El partido entre Tigres y Toluca en el Estadio Universitario se lleva los reflectores porque será el reencuentro entre los dos últimos finalistas de la Liga MX. Los felinos llegan luego de una dura derrota 0-1 ante Pumas en el Volcán y buscarán reencontrarse con el triunfo ante los Diablos, que remontaron en casa y vencieron 3-1 a Santos a media semana.

Tigres y Toluca se reencontrarán tras la Final del semestre pasado | IMAOG 7

La anterior visita del equipo de Antonio Mohamed al Volcán fue en el partido de ida de la Final del Apertura 2025 y el equipo mexiquense cayó 1-0, con un gol de Ángel Correa. Por lo que el compromiso de este sábado promete estar igual de cerrado con dos clubes que quieren ser candidatos al título.

América busca primera victoria y Cruz Azul repite en Puebla

La Jornada 3 comenzará este viernes 16 con el compromiso entre Mazatlán y Rayados de Monterrey, como el único programado para este día. Los Cañoneros son uno de los dos clubes que no han sumado puntos hasta ahora y vienen de perder 2-1 frente a Puebla, por lo que tratarán de recomponer ante la Pandilla, que el martes pasado venció 0-2 a domicilio a Necaxa.

Cruz Azul buscará su segunda victoria del torneo | IMAGO 7

En lo que respecta a la Franja, le tocará jugar de "visitante" en su propia casa. Los Camoteros enfrentan a Cruz Azul este sábado, en el segundo compromiso de los cementeros como locales en el Estadio Cuautémoc. En su presentación en este escenario, el equipo de Nicolás Larcamón se impuso 2-0 a Atlas y ahora tratará de hilas victorias consecutivas.

La jornada finalizará con el partido de Pachuca ante América, que tiene urgencia de ganar. Los azulcremas se presentaron con un empate sin goles y a media semana cayeron 0-2 en casa ante Atlético San Luis, que aprovechó bien la tempranera y polémica expulsión de Ramón Juárez.

América no ha ganado en sus dos primeros juegos | IMAGO 7

Desde 2022, los de Coapa no empezaban un torneo sin victoria en sus dos primeros juegos y tendrán que corregir el rumbo pronto para no complicarse el torneo. En cuanto a los Tuzos, en la Jornada 2 vencieron 2-1 en casa a León, que ahora visitará a Pumas, los cuales buscarán su segundo triunfo tras sorprender a Tigres en Nuevo León a media semana.

¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 3 del Clausura 2026?

Mazatlán vs Rayados | Viernes 16 de enero | 21:00 hrs | Azteca 7 y Fox One

Necaxa vs Atlas | Sábado 17 de enero | 17:00 hrs | Claro Sports, Azteca 7 y Vix Premium

Chivas vs Gallos Blancos | Sábado 17 de enero | 17:07 hrs | Amazon Prime

Tigres vs Toluca | Sábado 17 de enero | 19:00 hrs | Azteca 7 y Fox One

Cruz Azul vs Puebla | Sábado 17 de enero | 21:05 hrs | Canal de las Estrellas, TUDN y Vix

Tijuana vs Atlético San Luis | Sábado 17 de enero | 21:06 hrs | Fox One

Pumas vs León | Domingo 18 de enero | 12:00 hrs | Canal de las Estrellas, TUDN y Vix

Santos vs FC Juárez | Domingo 18 de enero | 17:00 hrs | Vix Premium

Pachuca vs América | Domingo 18 de enero | 19:06 hrs | Fox One