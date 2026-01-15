Partidos de hoy viernes 16 enero 2026

Arranca una nueva jornada del futbol mexicano. La Liga MX y la Liga MX Femenil tendrán el arranque de la Jornada 3 este viernes 16 de enero y varios equipos ya quieren empezar a despejarse en la tabla clasificatoria. Además, habrá mucha actividad en el mundo del baloncesto. A continuación te presentamos los partidos imprescindibles del día.

Liga MX Femenil- Jornada 3

Arranca una nueva jornada del futbol femenil mexicano, empezando con una reiteración de los pasados Cuartos de Final. Cruz Azul recibirá a un Pachuca que buscará la revancha luego de que las celestes las eliminaran con una goleada 5-0 en el partido de vuelta. Cruz Azul por su parte, quiere el triunfo para soñar con el liderato.

Asimismo, Pumas y Tigres verán acción midiéndose ante Mazatlán y León respectivamente. Ambos equipos apuntan a llegar a la Liguilla por lo que, cada victoria importa. Sin embargo, Mazatlán no se la dejará fácil a las universitarios pues suma dos triunfos consecutivos en este inicio de temporada.

Finalmente, Atlas se medirá a Tijuana y Juárez a Atlético de San Luis.

Se vuelven a enfrentar | IMAGO7

Cruz Azul vs Pachuca

15:45 hrs

ViX / YouTube Liga MX Femenil

Pumas UNAM vs Mazatlán

18:00 hrs

ViX / YouTube Liga MX Femenil

Atlas vs Tijuana

19:00 hrs

FOX ONE / Tubi

FC Juárez vs Atlético San Luis

19:00 hrs

FOX / FOX ONE / Tubi

León vs Tigres UANL

21:06 hrs

FOX ONE / Tubi

Liga MX- Jornada 3

La Liga MX también arranca con su Jornada 3. A pesar de hubo partidos entre semana, Mazatlán recibirá a los Rayados de Monterrey este viernes. Los Cañoneros quieren su primera victoria, mientras que Rayados está buscando enracharse positivamente tras vencer a Necaxa en su partido anterior.

Mazatlán FC vs Monterrey

21:00 hrs

TV Azteca / TV Azteca Deportes Network / Azteca 7 / FOX / FOX ONE

Quieren su segundo triunfo | IMAGO7

Basquetbol

La actividad deportiva también llega al mundo del basquetbol y no sólo en la NBA pues, aunque habrán mucho equipos de Estados Unidos con actividad tal y como lo harán los Bulls, los Cavaliers y los Pacers, sino que también habrá Clásico español en la Euroliga pues Real Madrid se medirá ante Barcelona.

Real Madrid vs Barcelona (Euroliga)

13:45 hrs

TV Azteca Deportes Network

New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers

18:00 hrs

NBA League Pass

Chicago Bulls vs Brooklyn Nets

18:00 hrs

NBA League Pass

Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers

18:00 hrs

Disney+ Premium / ESPN / NBA League Pass

LA Clippers vs Toronto Raptors

18:30 hrs

NBA League Pass