Partidos de hoy viernes 16 enero 2026

Arranca una nueva jornada del futbol mexicano. La Liga MX y la Liga MX Femenil tendrán el arranque de la Jornada 3 este viernes 16 de enero y varios equipos ya quieren empezar a despejarse en la tabla clasificatoria. Además, habrá mucha actividad en el mundo del baloncesto. A continuación te presentamos los partidos imprescindibles del día.
Liga MX Femenil- Jornada 3
Arranca una nueva jornada del futbol femenil mexicano, empezando con una reiteración de los pasados Cuartos de Final. Cruz Azul recibirá a un Pachuca que buscará la revancha luego de que las celestes las eliminaran con una goleada 5-0 en el partido de vuelta. Cruz Azul por su parte, quiere el triunfo para soñar con el liderato.
Asimismo, Pumas y Tigres verán acción midiéndose ante Mazatlán y León respectivamente. Ambos equipos apuntan a llegar a la Liguilla por lo que, cada victoria importa. Sin embargo, Mazatlán no se la dejará fácil a las universitarios pues suma dos triunfos consecutivos en este inicio de temporada.
Finalmente, Atlas se medirá a Tijuana y Juárez a Atlético de San Luis.
Cruz Azul vs Pachuca
- 15:45 hrs
- ViX / YouTube Liga MX Femenil
Pumas UNAM vs Mazatlán
- 18:00 hrs
- ViX / YouTube Liga MX Femenil
Atlas vs Tijuana
- 19:00 hrs
- FOX ONE / Tubi
FC Juárez vs Atlético San Luis
- 19:00 hrs
- FOX / FOX ONE / Tubi
León vs Tigres UANL
- 21:06 hrs
- FOX ONE / Tubi
Liga MX- Jornada 3
La Liga MX también arranca con su Jornada 3. A pesar de hubo partidos entre semana, Mazatlán recibirá a los Rayados de Monterrey este viernes. Los Cañoneros quieren su primera victoria, mientras que Rayados está buscando enracharse positivamente tras vencer a Necaxa en su partido anterior.
Mazatlán FC vs Monterrey
- 21:00 hrs
- TV Azteca / TV Azteca Deportes Network / Azteca 7 / FOX / FOX ONE
Basquetbol
La actividad deportiva también llega al mundo del basquetbol y no sólo en la NBA pues, aunque habrán mucho equipos de Estados Unidos con actividad tal y como lo harán los Bulls, los Cavaliers y los Pacers, sino que también habrá Clásico español en la Euroliga pues Real Madrid se medirá ante Barcelona.
Real Madrid vs Barcelona (Euroliga)
- 13:45 hrs
- TV Azteca Deportes Network
New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers
- 18:00 hrs
- NBA League Pass
Chicago Bulls vs Brooklyn Nets
- 18:00 hrs
- NBA League Pass
Cleveland Cavaliers vs Philadelphia 76ers
- 18:00 hrs
- Disney+ Premium / ESPN / NBA League Pass
LA Clippers vs Toronto Raptors
- 18:30 hrs
- NBA League Pass