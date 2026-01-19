Gloria Trevi sufrió parálisis facial esto se sabe del estado de su salud

Gloria Trevi mostró su lado más vulnerable al revelar que atravesó un problema de salud que la obligó a guardar silencio durante varias semanas. La cantante confesó que sufrió un episodio de parálisis facial, situación que decidió no hacer pública en su momento para concentrarse en su recuperación y cumplir con sus compromisos profesionales.

La revelación ocurrió durante su participación en el pódcast ChingonaMente, conducido por Adriana Gallardo, donde explicó que el episodio se presentó hace aproximadamente dos meses y que, aunque hoy su estado de salud es estable, en su momento la situación le generó una fuerte preocupación.

Gloria Trevi reveló que sufrió un episodio de parálisis facial provocado por agotamiento físico./ FB:Gloria Trevi

“Hace poco algo que no había compartido con nadie, hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota, es de este lado”, confesó la intérprete, dejando claro que los síntomas han disminuido con el paso del tiempo.

Trevi explicó que decidió no hablar del tema en ese momento porque estaba enfocada en salir adelante y evitar alarmar a sus seguidores, mientras continuaba con presentaciones y actividades laborales que ya tenía programadas.

La cantante confesó que decidió mantener en silencio su problema de salud durante varias semanas./ FB: Gloria Trevi

¿Por qué Gloria Trevi sufrió parálisis facial?

Durante la charla, la cantante detalló que el origen del problema estuvo relacionado con un fuerte desgaste físico. Gloria Trevi venía de una agenda intensa que incluyó conciertos, grabaciones de videos y constantes traslados, lo que terminó afectando su salud.

“Yo venía de una serie de conciertos, luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa, estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído, era una infección que tenía en el oído”, relató.

Además del agotamiento y la infección, una fuerte impresión detonó el episodio. “Estaba agotada físicamente y luego tuve una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y eso me provocó que el músculo se tensara y que perdiera movimiento un lado de mi cara”, explicó la cantante.

Gloria Trevi compartió su experiencia durante su participación en el pódcast ChingonaMente./ FB:Gloria Trevi

Aunque aclaró que se trató de un caso leve, reconoció que notó cambios visibles en su rostro. “Haz de cuenta que se me hacía la sonrisa para abajo, pero fue muy leve porque he visto casos de que el ojo se les cae, de que la boca se les cae, no pueden ni cantar”, dijo.

El estado de salud actual de Gloria Trevi

La intérprete aseguró que actualmente se encuentra prácticamente recuperada y que los efectos de la parálisis facial son mínimos. A pesar de la situación, continuó con sus presentaciones sin que el público notara lo que estaba ocurriendo detrás del escenario.

“Me di cuenta que ya no tenía movimiento de un lado de la cara. Imagínate nosotras que tenemos que dar la cara al público, si me lo tuve que callar y al día siguiente tenía que cantar en Guadalajara”, confesó, además de agradecer el apoyo de su equipo y de su maquillista, quien ayudó a disimular la situación.

Finalmente, Gloria Trevi reveló que se sometió a estudios médicos, incluida una resonancia magnética, y confirmó que su recuperación es casi completa, aprovechando su experiencia para enviar un mensaje de conciencia sobre la importancia de escuchar al cuerpo y atender las señales de agotamiento extremo.