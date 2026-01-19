Harfuch confirma golpe al crimen en Sinaloa cae El Mantecas ligado a los Beltrán Leyva

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de un presunto líder criminal identificado como “El Mantecas”, señalado por encabezar una facción ligada al grupo de los Beltrán Leyva. La captura se llevó a cabo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, como resultado de un operativo coordinado entre fuerzas federales.

Autoridades federales desplegaron un operativo en Badiraguato para detener a un presunto líder criminal vinculado al narcotráfico./ X:@OHarfuch

Fue el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien informó sobre la aprehensión a través de sus canales oficiales, donde destacó que el detenido era considerado un objetivo relevante por su presunta participación en actividades delictivas de alto impacto en la región.

De acuerdo con la información disponible, “El Mantecas” operaba en zonas serranas de Sinaloa y mantenía vínculos con una estructura criminal derivada del antiguo cártel de los Beltrán Leyva, organización que, pese a fragmentarse, mantiene presencia en distintos puntos del país.

La detención se realizó sin que se reportaran enfrentamientos armados, lo que permitió asegurar al presunto criminal y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio del proceso legal en su contra.

Omar García Harfuch confirmó la detención de “El Mantecas” durante un operativo federal realizado en Badiraguato, Sinaloa./ Gobierno de México

Las autoridades señalaron que este operativo forma parte de una estrategia para debilitar a las células que aún operan en regiones clave del llamado “Triángulo Dorado”, una zona históricamente asociada con el tráfico de drogas y la operación de grupos delictivos.

¿Quién es “El Mantecas” y por qué era un objetivo prioritario?

Según los reportes oficiales, “El Mantecas” es identificado como un generador de violencia y presunto coordinador de actividades ilícitas, entre ellas el trasiego de drogas y el control territorial en municipios de alta relevancia para el crimen organizado.

Su captura representa un golpe a la estructura operativa de la facción con la que se le relaciona, ya que presuntamente fungía como enlace y coordinador de operaciones en Sinaloa, una entidad clave en el mapa del narcotráfico en México.

La captura de “El Mantecas” representa un golpe a una facción criminal ligada al grupo de los Beltrán Leyva que operaba en Sinaloa./ X:@OHarfuch

Las autoridades federales no descartaron que, tras su detención, se obtenga información que permita ubicar a otros integrantes de la organización criminal, así como desarticular rutas y redes de apoyo logístico en la región.