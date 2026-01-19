Luis Enrique sale a la defensa de Brahim Díaz tras su penal errado

Brahim Diaz pasó de ser uno de los héroes de la Selección de Marruecos al villano, esto después de haber fallado el penal que le habría dado el triunfo a su equipo. Tras su falla Senegal logró imponerse en tiempo extra para levantar el título de la Copa Africana de Naciones, mientras que Brahim fue criticado por la afición al punto de tener que ofrecer disculpas a través de redes sociales. Ante esto Luis Enrique ha salido al paso en defensa del madridista.

La pena máxima fue sancionada al minuto 90+12, provocando aún más caos y casi la 'renuncia de Senegal'. 14 minutos más tarde, el 10 de Marruecos cobró a lo Panenka, sin embargo, su disparo fue fácilmente detenido por Edouard Mendy, dando paso a los tiempos extra, donde a la postre se terminó quedando con el triunfo el cuadro senegalés.

Falló el penal del triunfo | AP

Luis Enrique defendió al futbolista

Tras la falla, Luis Enrique salió a la defensa del futbolista marroquí. En una conferencia de prensa, el DT aseguró que una falla no cambia ni la trayectoria del futbolista, ni cómo es como persona. para el estratega español, todo mundo puede tener un mal momento, como lo tuvo Brahim.

"Todo el mundo habla de Brahim, pero recuerdo a Zidane Zidane, que es un dios del fútbol y lo hizo en la final del Mundial.. Recuerdo a Sergio Ramos haciendo eso. Si marcas un golazo, todo el mundo aplaude. Pero, si fallas, hay muchos comentarios negativos".

Defendió al futbolista | AP

Luis Enrique le recordó que Brahim es una gran persona y le pidió a los aficionados tomar el encuentro como un partido de futbol y no tratar al futbolista como si fuera un 'asesino' o una 'mala persona'.

"Brahim Díaz es un jugador magnífico, lo conozco, lo convoqué a un partido con la selección española. Es un jugador excepcional y una muy buena persona. Entiendo que sea difícil de aceptar. Fue extraño, pero es deporte, nada más... Lo más importante son los valores que puedes transmitir a la gente. Brahim no es un asesino ni una mala persona. Es importante decirlo", matizó.