Vasco da Gama le 'arrebata' fichaje de exjugador de Pachuca a Boca Juniors

Ya se disputó la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-I, Primera División de Colombia, y la continuidad de Marino Hinestroza en Atlético Nacional está cada vez más lejos. El exjugador de Pachuca en la Liga MX estaba en negociaciones para llegar a Boca Juniors, pero un nuevo actor apareció con fuerza: Vasco de Gama.

De acuerdo con información de la prensa brasileña, el conjunto carioca se metió de lleno en la puja por el atacante de 23 años y presentó una oferta superior a la del club argentino. Esto puso en pausa la posibilidad de que Hinestroza llegue a Buenos Aires, ya que el acuerdo con Boca Juniors no está cerrado.

Hinestroza jugó con Columbus antes de llegar a Atlético Nacional | MEXSPORT

Vasco de Gama quiere a Hinestroza

El interés de Vasco no es nuevo. Fernando Diniz, actual director técnico del club brasileño, ya había mostrado su deseo de contar con el colombiano durante 2025, cuando realizó algunos sondeos tras la salida de Jhon Arias del Fluminense rumbo al Wolverhampton de Inglaterra. En ese momento, el acercamiento no pasó de un seguimiento, pero ahora la intención sería concreta.

Según el mismo reporte, Vasco da Gama habría puesto sobre la mesa una cifra cercana a los seis millones de dólares por el pase de Marino Hinestroza. Atlético Nacional posee el 100% de los derechos del futbolista, por lo que la propuesta supera los cinco mil ofrecidos por Boca Juniors y podría modificar por completo el rumbo de la operación.

El ex de Pachuca podría llegar al futbol brasileño | MEXSPORT

¿Por qué Vasco de Gama busca a Hinestroza?

Diniz busca acelerar la llegada del extremo derecho debido a movimientos recientes en la plantilla. La directiva de Vasco tiene acordada la venta de Rayan Vitor al Bournemouth por una cifra considerada récord para el fútbol brasileño. Mientras que Pablo Vegetti fue confirmado como nuevo refuerzo de Cerro Porteño de Paraguay. Estas salidas obligan al club a encontrar reemplazos de manera inmediata.

Con este panorama, Marino Hinestroza se perfila para dejar Atlético Nacional en los próximos días, aunque todo indica que su próximo destino estaría en Brasil y no en Argentina. De concretarse, sería su segunda oportunidad en este país, luego de que entre enero de 2020 y diciembre de 2021 estuvo cedida con el equipo Sub-20 de Palmeiras.

Hinestroza estuvo en Pachuca entre julio de 2022 y enero de 2024 | MEXSPORT

