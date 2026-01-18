"Todo se queda en la cancha": Esteban Solari tras el cruce con André Jardine

Sin polémicas. Tras la discusión que tuvo con André Jardine en el duelo de este domingo ante América, Esteban Solari, director técnico de Pachuca, mencionó que lo que pasó se queda en la cancha. De igual manera, sobre la controversia arbitral, el estratega argentino señaló que Luis Enrique Santander tuvo una buena actuación, a pesar del posible error en un penalti sobre Brian Rodríguez.

No hubo anotaciones | Imago7

Sin repercusiones posteriores

En el primer tiempo, una decisión arbitral desató el enojo de André Jardine y de todo su cuerpo técnico. Ante los reclamos hacia el cuarto árbitro, el estratega de los Tuzos no se guardó nada y le pidió a la banca de las Águilas que se calmaran, sin embargo, lo hizo con un gesto peculiar, pues hizo una señal para hacer referencia que André y sus auxiliares ‘hablan y lloran mucho’.

Sobre estos gestos, Solari mencionó que todo se queda en la cancha tras los 90 minutos disputados. Asimismo, mostró respeto hacia André Jardine y elogió lo que ha hecho con las Águilas, con énfasis claro en el tricampeonato.

Solari dirige su primer torneo con Tuzos desde el inicio | Imago7

“No, no, a veces uno se pasa de la raya. Los asistentes de André Jardine estaban gritándole al cuarto árbitro y uno se cansa. Ya después fui y los saludé. América es un gran equipo, él un gran entrenador, lo ha demostrado con esos tres campeonatos. Uno lo respeta mucho a ellos. Nosotros a nuestro trabajo, también había protestas de este lado y cuando termina queda ahí, creo que el árbitro estuvo bien, lo hizo de excelente manera”, dijo Solari.

No hubo contundencia

Sobre el desarrollo de partido, Esteban se mostró inconforme, pues al jugar en el Estadio Hidalgo señaló que querían la victoria. Sin embargo, resaltó que sus dirigidos se vieron sólidos al enfrentar a un equipo de jerarquía como lo es América. De igual manera, dejó en claro que su intención siempre fue ganar el juego.

“No salió el partido que queríamos, evidentemente en casa siempre queremos ganar. No pudimos darle a nuestra gente los tres puntos. El partido fue así, generamos poco, tres ocasiones por equipo, América se vio con un poquito más de frescura, nos refrescamos y tuvimos la intención de ganar el partido, también saber defender. No le permitimos muchas ocasiones a un equipo muy bueno en lo individual, el equipo fue sólido y eso es para destacar”, sentenció.

Segundo empate a cero goles en la Jornada 3 | Imago7

Tras este empate, Pachuca se quedó con cuatro puntos tras tres jornadas, producto de una victoria sobre León, el empate contra América y la derrota con Chivas. Tras el parón de Liga MX, los Tuzos afrontarán la Jornada 4 con una visita a Querétaro el próximo domingo 1 de febrero.