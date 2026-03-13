¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes

Un joven trabajador nocturno de un supermercado se volvió viral en redes sociales luego de compartir videos donde asegura que ocurren fenómenos paranormales en su lugar de trabajo.

El caso se volvió viral luego de que el trabajador compartiera los extraños sucesos en el supermercado. / @arteck_18

Las grabaciones, publicadas en TikTok, muestran supuestos movimientos de objetos y sombras dentro de la tienda durante la madrugada, lo que desató un intenso debate entre usuarios sobre si se trata de un poltergeist real o simplemente un truco para generar contenido viral.

El joven afirma que los sucesos ocurren durante su turno nocturno en un supermercado en Puebla. / @arteck_18

¿Qué muestran los videos virales del supuesto poltergeist?

El protagonista de la historia es el usuario @arteck_18, quien afirma trabajar en el turno nocturno de un supermercado Bodega Aurrerá en Puebla. Según explicó en sus publicaciones, desde hace semanas ha presenciado sucesos extraños durante su jornada laboral.

En uno de sus videos mientras recorría los pasillos de la tienda, el joven relató haber escuchado ruidos extraños en una de las áreas del establecimiento. Poco después, aseguró que un objeto pareció desplazarse sin que hubiera nadie cerca. Posteriormente compartió más grabaciones donde, según su versión, se observan situaciones fuera de lo común: Objetos que aparentemente cambian de lugar sin intervención humana.

Una pila de llantas que termina en el suelo.

Sombras o siluetas que algunos usuarios interpretaron como una figura en los pasillos. En uno de los videos, el trabajador incluso confesó sentirse inquieto por lo que estaba viviendo durante su turno nocturno.

La pila de llantas que terminó en el suelo. / @arteck_18

¿Fenómeno paranormal real o montaje para redes?

Las publicaciones generaron miles de reacciones y comentarios en TikTok, donde el caso rápidamente se volvió viral. Sin embargo, las opiniones están divididas. Mientras algunos usuarios creen que los videos podrían mostrar algo difícil de explicar, otros consideran que podría tratarse de coincidencias visuales o contenido preparado para generar viralidad en redes sociales.

Los videos compartidos en TikTok muestran objetos moviéndose y sombras extrañas dentro del establecimiento durante la madrugada. / @arteck_18

Entre las reacciones de los internautas se encuentran comentarios que lo animan a no tener miedo, así como otros que cuestionan la autenticidad de las grabaciones y sugieren que podría haber una explicación lógica detrás de lo ocurrido.