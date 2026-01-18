Senegal se corona campeón de la Copa Africana de Naciones en medio de polémica y escándalo

El primer torneo internacional del 2026 llegó a su fin de la manera menos esperada posible. Senegal se proclamó campeón de la Copa Africana de Naciones 2026, derrotando con un final polémico a su similar de Marruecos, tras casi 15 minutos de revisión en el VAR y con un desorden absoluto en las bancas.

Senegal campeón I AP

Show y nada más

Lo que prometía ser una fiesta futbolera, terminó en un escándalo mundial, teniendo como protagonistas a dos de las mejores naciones de África con todo y boleto incluido para la Copa del Mundo 2026.

Pese a la jerarquía de ambas naciones a lo largo del torneo, el primer tiempo se vio opacada por varias imprecisiones en la última línea de ataque, donde ni Sadio Mane ni Brahim Díaz pudieron capitalizar su presencia en el área.

El verdadero espectáculo llegó tarde, en el agónico minuto 98. Durante un tiro de esquina para Marruecos, El Hadji Malick Diouf, jalo de la playera a Brahim, al sentir el contexto, el delantero del Madrid cayó al suelo, dando comienzo al escándalo.

Penal de Brahim I AP

Tras la revisión en el VAR, el silbante sentenció la pena máxima, situación que provocó que toda la banca de Senegal se fuera encima del cuerpo arbitral, por lo que jugadores y cuerpo técnico entraron en una riña que duró más de 15 minutos.

Una vez confirmada la decisión del central, Pape Thiaw, técnico de Senegal, pidió a sus jugadores y cuerpo técnico que abandonaran el campo, esto como señal de protesta. Ante la salida de los jugadores, la afición también entró en una riña en las butacas, pues también apoyaban la postura de su nación, causando que la policía tuviera que intervenir.

Tras largos 15 minutos para FIFA, la AFA y el árbitro central, finalmente Sadio Mané mostró su calidad dentro y fuera de juego, ya que entró hasta los vestidores para pedirle a sus jugadores que volvieran al campo para finalizar el partido y tras un fuerte regaño incluso a su estratega, estos volvieron al césped.

Ya con más de 100 minutos en el tablero y con ambas plantillas en el campo del Prince Moulay Abdellah Stadium, Brahim tomó el balón, lo besó y lo colocó en el manchón blanco del área chica.

Cara a cara con Mendy, Brahim tomó carrera y picó el balón a lo Panenka, desafortunadamente, el arquero senegalés se quedó en el centro y sin mayor problema atajó el penal, mandando el drama al tiempo extra.

Penal errado de Díaz I AP

Lágrimas de todo un país

Ya en el comienzo del primer tiempo extra, el futbol volvió a ser caprichoso, pues Pape Gueye, uno de los primeros en abandonar el campo, de los primeros en desertar de la copa e insultar a los árbitros, dejó todo atrás y con un testarazo en un contragolpe de Senegal, derrotó a Bonu con un golazo al minuto 95 del tempo extra.

Con la lluvia abrumando y los minutos consumándose, el árbitro que minutos antes se quiso meter en la tierra, hizo sonar su ocarina y marca el final del partido, causando que las piernas cansadas de Marruecos finalmente cayeron al césped, derramando lágrimas de toda una nación que por unos momentos soñó con levantar el título en casa.

Por otro lado, Senegal estalló en júbilo, esta vez no fueron al vestuario en protesta y gallardos, sino al centro del campo celebrando, lo que para ellos fue justicia, una muy manchada.