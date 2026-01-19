Periodistas de Marruecos abuchean al DT de Senegal y lo obligan a salir de la sala de prensa

Golpes, polémica, el título de Senegal y el rechazo de la prensa.Todo esto y más se vivió durante la pasada Final de la Copa Africana de Naciones 2025. Marruecos y Senegal se enfrentaron en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, en un duelo que terminó 1-0 a favor del equipo visitante tras tiempos extra. Sin embargo, el partido quedó marcado por la polémica, protestas y peleas entre ambos países. Incluso este caos llegó a la sala de prensa con los periodistas marroquíes.

Durante el partido, el árbitro indicó la pena máxima en los minutos finales que le daría el triunfo a los locales. Ante esta decisión, el técnico senegalés Pape Bouna Thiaw pidió a sus jugadores abandonar el campo como señal de protesta. El partido se interrumpió por 14 minutos. La tensión aumentó aún más cuando Brahim Díaz falló el penalti cobrándolo a lo Panenka, lo que posteriormente fue aprovechado por Senegal para marcar el único gol del encuentro y coronarse campeón.

A pesar de la extensa ceremonia de premiación, la tensión no se disipó, sino que se trasladó directamente a la sala de prensa.

Se proclamaron campeones | AP

Abucheos, conatos de pelea y salida anticipada

Minutos después del pitazo final, Pape Bouna Thiaw entró a la sala de conferencias tomado de la mano de su hija de seis años, gesto que no fue suficiente para apaciguar los ánimos. De inmediato, fue recibido con gritos y silbidos por parte de un grupo de periodistas marroquíes, quienes no le perdonaron su decisión de ordenar a sus jugadores abandonar el campo.

Thiaw reaccionó con serenidad, le encargó su hija a uno de sus acompañantes, le dio un beso a su medalla de campeón y tomó asiento. Mientras tanto, periodistas senegaleses lo aplaudían con euforia, generando un ambiente de alta tensión que derivó en conatos de enfrentamiento entre miembros de la prensa de ambos países.

Ante la escalada del conflicto, y debido a que los representantes de la Confederación Africana de Futbol no pudieron garantizar condiciones de seguridad, se decidió que Thiaw no ofreciera declaraciones. Las imágenes de lo ocurrido se viralizaron rápidamente, mostrando cómo el fervor del fútbol trascendió las líneas del campo de juego.

Abuchearon al DT | CAPTURA

Posibles sanciones y repercusiones

Aunque Senegal se alzó con el título, la actuación del cuerpo técnico sigue bajo análisis. Según fuentes cercanas a la Confederación Africana, el DT fue sancionado por haber incitado a sus jugadores a retirarse del campo, aun cuando el equipo volvió a jugar minutos después.

El episodio dejó varias preguntas abiertas sobre la gestión emocional en partidos de alta intensidad, así como sobre el papel de los medios en contextos de máxima rivalidad deportiva.