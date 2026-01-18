Julián Quiñones sigue enrachado y sella su gol 17, de la temporada, con Al Qadisiya

Julián Quiñones volvió a brillar con luz propia en Arabia Saudita, el atacante naturalizado mexicano conquistó una nueva anotación ahora en la décimo sexta fecha de la Liga Saudí en donde Al Qadisiya terminó por golear 5-1 a Al-Hazm.

La anotación del exjugador del América llegaría tras un buen centro de Mohammed Aboulshamat desde la punta de la derecha, un esférico que terminó por botar del área para ser contactado por el delantero y extender la ventaja momentánea de 3-0.

Quiñones l X:AlQadsiahEN

Quiñones bastó con meter la frente para batir al guardameta ante una defensiva que poco pudo hacer, en el minuto 73, previamente Mateo Retegui abrió el marcador y Musab Al-Juwayr en parte complementaria extendía la ventaja.

Finalmente, el marcador se volvía a extender en el 81 gracias a una anotación en propia puerta de Ahmed Al-Nakhli, los locales reaccionarían por conducto de Aboubacar Bah y cuando ya se agotaba el cronómetro, en el tiempo de reposición, Mohammed Aboulshamat sellaría el 5-1.

Enrachado goleador l X:AlQadsiahEN

¿Cuáles son los números de Julián Quiñones?

Julián Quiñones sigue mostrando su armadura de cara al Mundial 2026, el naturalizado mexicano alcanzó su anotación 17 en toda la temporada con Al Qadisiya, manteniéndose como el máximo goleador en la historia naciente del club. Ya son 51 contribuciones entre goles y asistencias en 49 juegos.

Al Qadisiya l X:AlQadsiahEN

¿Dejará Arabia Saudita?

Julián Quiñones continúa encendido en Arabia con el Al-Qadisiya; sin embargo, el delantero de la Selección Mexicana estaría analizando dejar el medio oriente y probar suerte en Sudamérica. El delantero del Tri ha sido vinculado con el futbol brasileño tras ser ofrecido a diversas instituciones de ese país.

Según la información difundida por el periodista Ekrem Konur, los agentes del futbolista de 28 años han presentado su perfil a la directiva del Flamengo y a otros equipos de la máxima categoría de Brasil. La información señala que es el propio jugador quién está buscando clubes interesados en el Brasileirao.

Sin embargo, no hay información de que existan negociaciones en curso o alguna oferta, por lo que de momento todo son solo rumores. Cabe mencionar, que pese al buen momento que vive, Julián Quiñones tiene un problema de cara al Mundial 2026, pues el naturalizado mexicano no es un elemento que sea constantemente convocado por Javier Aguirre, por lo que podría quedarse fuera de la lista final del Mundial.

