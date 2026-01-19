DT de Senegal es suspendido por la CAF tras abandonar la Final ante Marruecos

La polémica continúa tras la adjudicación de Senegal en la Copa Africana de Naciones, y es que ahora la Confederación Africana de Futbol (CAF) ha suspendido al entrenador de los campeones, Pape Thiaw, debido al abandono de alrededor 10 minutos que tuvo con sus jugadores en protesta con el arbitraje.

De acuerdo a reportes la sanción no se tiene clara; sin embargo, indican que podría prolongarse por varios meses, misma que estaría provocando su ausencia en el Mundial 2026, al momento no hay nada oficial con respecto al tiempo.

Pape Thiaw l AP

¿Qué dijo Infantino?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio a conocer su postura a través de un comunicado: “Presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses..."

“Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera y, de igual manera, la violencia no puede tolerarse en nuestro deporte; simplemente no está bien. Debemos respetar siempre las decisiones de los árbitros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro del marco de las reglas de juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del futbol”, comentó.

Senegal l AP

¿Qué sucedió en la polémica Final?

Todo sucedió durante los últimos ocho minutos de juego, un empujón en un tiro de esquina terminó en un penal a favor del equipo anfitrión. Tras la revisión en el VAR, el central sentenció penal, acción que detonó la furia de la banca de Senegal, quienes se quejaron de una ‘ayuda’ a los locales.

Luego de reclamar al árbitro, el técnico de Senegal, Pape Thiaw, pidió a sus jugadores salir del terreno de juego en señal de protesta, situación que para sorpresa del público terminó por concretarse, pues más de la mitad del equipo salió rumbo a los vestidores.

Tras casi 10 minutos de desconcierto, el capitán de Senegal, Sadio Mané, mostró su madurez y jerarquía al ir hasta los vestidores por sus compañeros para que se pudiera concretar el juego que finalmente dejó al representativo como campeones.

Brahim Díaz quiso lucir con un cobro a la panenka que terminó por catapultar el triunfo de la visita ante un pletórico estadio de Marruecos que se fue desilusionada y con el jugador del Real Madrid con la tristeza de fallar en el momento más tenso.