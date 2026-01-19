¿Adiós, Vini? Este es el legado del brasileño en el Real Madrid

Las novelas en el Real Madrid no terminan y, después del despido de Xabi Alonso y de la llegada de Álvaro Arbeloa, el cuadro merengue continúa con una trama que podría desencadenar que los merengues salgan al mercado más temprano que tarde.

Desde inicio de la temporada, Vinicius Jr. es el centro de la polémica debido a su negativa por firmar una nueva extensión de contrato, el brasileño pide más dinero a la directiva merengue, la cual se niega a aceptar su propuesta.

Este es el legado de Vinicius Jr. con el Real Madrid | AP

Con el mercado andando, el Real Madrid tiene que plantearse la opción de darle a Vinicius lo que quiere, venderlo en este mercado o ver como se va gratis durante el verano de este año, entendiendo que es la fecha en donde termina su vínculo contractual con el cuadro merengue.

Al brasileño 'novias' no le faltan, desde Europa ha trascendido que el Bayern Munich y que el Manchester City son equipos interesados en hacerse de sus servicios, ambas escuadras analizan la opción de ofrecer dinero en este mercado invernal o esperarse al verano.

Con los pies más cerca de la puerta de salida que de la permanencia, analizamos el legado que Vinicius Jr. le ha dejado al Real Madrid en estos años como merengue.

El legado de Vinicius Jr.

Vini llegó al Real Madrid en 2018 procedente del Flamengo, durante sus primeros años de contrato, el brasileño jugó en el Real Madrid Castilla, hasta que se ganó un lugar en el primer equipo.

El brasileño ha disputado un total de 351 partidos con el Real Madrid, donde ha marcado en 112 ocasiones y ha asistido en 91 veces más, lo que lo hace ubicarse en la posición 17 en los goleadores históricos del cuadro blanco.

Como titular, Vinicius ya consiguió coronarse en dos ocasiones como campeón de la UEFA Champions League, en ambas, el brasileño marcó un gol, por lo que sus tantos fueron decisivos en esos encuentros.

En la temporada 2021-2022 (en la final frente al Liverpool) Vinicius marcó el único gol del encuentro, con el que el Real Madrid ganó la décimo cuarta estrella europea. En la 2023-2024, el brasileño anotó el segundo gol frente al Borussia Dortmund para ganar la 15.

Con el Madrid, además de las Champions League, Vinicius Jr. ha ganado LaLiga y la Supercopa de España en tres ocasiones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes en dos oportunidades y la Copa del Rey y la Copa Intercontinental una vez, además de haber sido galardonado con el Premio The Best de la FIFA en 2024.