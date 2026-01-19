Champions League: ¿Cuándo y dónde ver el Inter de Milán vs Arsenal?

Vuelve la Champions League para jugar su séptima y penúltima jornada en la Fase de liga, donde se enfrentarán dos equipos que buscan su lugar entre los primeros ocho lugares de la máxima competición de clubes en Europa.

El Inter de Milán, que suma dos derrotas de manera consecutiva, recibe en el Giuseppe Meazza al Arsenal, equipo que se encuentra invicto en esta competición, ganando seis de sus seis encuentros.

Declan Rice | AP

Los neroazzurri marchan en la sexta posición, una victoria estaría asegurando su lugar dentro de los ocho primeros en esta jornada, mientras que una derrota los pondría a esperar resultados en la última fecha.

Por su parte, el Arsenal quiere asegurar el liderato de la competición, un triunfo los pondría en 21 unidades y aun perdiendo en la última fecha, serían primeros en la clasificación.

Rendimiento paralelo

En sus respectivas ligas, el Inter de Milán y el Arsenal son líderes en sus competiciones, el cuadro de Milán es puntero en la Serie A, está ubicado a tres unidades del AC Milan después de 21 fechas.

Por su parte, el Arsenal es líder de la Premier League con 50 puntos, a siete unidades del Manchester City después de 22 partidos disputados, recordando que el cuadro de Londres no sale campeón en su liga desde la campaña 2003-2004.

¿A qué hora y dónde ver el Inter vs Arsenal?