Real Madrid vs AS Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 7 de Champions League?

El Real Madrid se prepara para afrontar la penúltima jornada de la Fase de Liga de la Champions League en un escenario de gala: el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco recibe al AS Mónaco en un duelo de vital importancia para sus aspiraciones europeas, marcado especialmente por el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista dentro de la máxima competición continental. Este compromiso supone el tercer partido del técnico salmantino al frente del primer equipo, tras haber iniciado su andadura en el torneo doméstico.

En la actualidad, el equipo madrileño goza de una situación privilegiada pero que requiere de una confirmación definitiva. Ocupando la séptima plaza en la clasificación general de la Champions League y la segunda posición en LaLiga, el Real Madrid busca proteger su estatus entre los ocho mejores de Europa. Mantenerse en este grupo selecto es el gran objetivo a corto plazo, ya que garantiza el acceso directo a los octavos de final, evitando así el desgaste físico y mental que supondría disputar la ronda intermedia de play-offs.

Por otro lado, el AS Mónaco aterriza en la capital de España con una realidad competitiva muy distinta. Situados en la decimonovena posición del torneo europeo y en el noveno lugar de la Ligue 1 francesa, los monegascos necesitan imperiosamente sumar puntos para no comprometer su continuidad en el certamen. Con solo seis puntos restantes por disputarse en este calendario de Fase de Liga, el margen de error para el conjunto visitante se ha reducido al mínimo, convirtiendo su visita al Bernabéu en una auténtica final.

La llegada de Arbeloa ha generado una gran expectación en la afición, especialmente tras haber dirigido ya dos encuentros de liga antes de este debut internacional. Una victoria frente al cuadro francés no solo consolidaría al club español en la parte alta de la tabla, sino que serviría como un respaldo moral definitivo para el nuevo proyecto técnico en una noche de Champions. Para el entrenador, representa la oportunidad de demostrar su capacidad estratégica en el torneo que define la identidad histórica del club.

En definitiva, el encuentro se presenta como un choque de necesidades y ambiciones contrapuestas. Mientras el Real Madrid aspira a cerrar su clasificación directa con la tranquilidad de jugar ante su público, el AS Mónaco buscará dar la sorpresa para asegurar su permanencia en los puestos de acceso a la siguiente fase. El resultado final determinará si el efecto Arbeloa se traslada con éxito a Europa o si la escuadra francesa logra reengancharse a la pelea por la gloria continental.

¿Dónde y cuándo ver Real Madrid vs AS Mónaco?