Champions League: Estos son los partidos de la séptima jornada en la UCL

Después del parón invernal, la Champions League volverá este martes para la penúltima fecha en su fase de liga, donde se decidirá el futuro de varios equipos de cara a la siguiente ronda.

La jornada siete en la UEFA Champions League arrancará temprano, a las 09:30 a.m tiempo del centro de México, el partido que reabrirá la competición europea será en donde se enfrenten el Kairat Almaty ante el Club Brujas.

La Champions League vuelve este martes; estos son los partidos | AP

El Brujas busca una victoria para mantenerse con vida de cara a la última jornada de la Champions, mientras que el Kairat ya está eliminado después de poder sumar un solo punto en su debut en la competición europea.

Una vez terminado este partido, el Bodo/Glimt se enfrentará al Manchester City en el Aspmyra Stadion de Noruega, los ciudadanos están en puestos de clasificación directa, mientras que el Bodo busca mantenerse con vida para acceder al playoff.

Por la tarde habrá siete partidos con injerencia en los puestos de la parte alta, todos estos partidos se jugarán a las 14:00 hrs tiempo de la Ciudad de México, destacando el Real Madrid vs Monaco y el Inter de Milán que se enfrentará al Arsenal.

El único de los partidos que no tiene nada de por medio es el Ajax vs el Villarreal, estos equipos marchan en la posición 34 y 35 de la tabla general y están eliminados de la competición, este juego se disputará en el Estadio de la Cerámica.

¿Qué partidos se disputarán este 20 de enero?