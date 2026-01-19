¡Adiós al Barça! Ter Stegen saldrá del cuadro culé para ser nuevo arquero del Girona

La ventana de transferencias en el futbol sigue, aunque cada vez quedan menos días para que se cierre, los fichajes continúan y, desde España, el Girona acaba de 'romper' el mercado.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, el FC Barcelona ha llegado a un acuerdo para que el arquero alemán, Marc-André Ter Stegen, deje las filas del cuadro culé y así seguir liberando espacio en la masa salarial del club blaugrana.

Ter Stegen dejará al FC Barcelona | AP

Romano ha confirmado que, después de haber dado luz verde para su salida, el guardameta alemán será nuevo jugador del Girona, existe un acuerdo verbal entre el Barcelona y su rival de ciudad para que el arquero llegué a Montilivi en las próximas horas.

La transferencia es un préstamo hasta el final de la temporada 2025-2026, recordando que Ter Stegen compite por el puesto con Joan García y con el guardameta polaco Wojciech Szczęsny.

Adiós después de más de una década

Ter Stegen llegó al FC Barcelona en 2014, procedente del Borussia Mönchengladbach, luego de 12 años el arquero germano dirá adiós al cuadro catalán con solo un partido jugado en esta temporada, de Copa del Rey (contra el CD Guadalajara).

El alemán disputó un total de 423 partidos bajo el arco culé, dejando su portería invicta en un total de 176 encuentros y recibiendo 416 goles desde su llegada a la portería culé.

Buscan renacer

El Girona está a ocho puntos de la zona de puestos de Europa, quieren pelear para seguir acercándose a las competiciones europeas y Ter Stegen no es el único fichaje que han hecho en estos días.

Claudio 'El diablito' Echeverri ya llegó al cuadro de Montilivi luego de salir del Bayer Leverkusen, el mediocampista argentino es propiedad del Manchester City, que cedió a su jugador hasta final de la temporada.