Marruecos acudirá a la CAF y FIFA: Protesta formal por la retirada de Senegal en la final

La Real Federación Marroquí de Futbol (FRMF) ha roto el silencio tras los polémicos eventos ocurridos en la final del campeonato. A través de un comunicado oficial con fecha del 19 de enero de 2026, la entidad anunció que iniciará acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA debido al comportamiento del equipo senegalés durante el encuentro.

Senegal campeón de la Copa Africana | AP

El foco de la demanda: La retirada del campo

El punto central de la reclamación marroquí es la decisión del conjunto de Senegal de abandonar el terreno de juego tras la señalización de un penal a favor de Marruecos. Según la federación:

Se recurrirá a los procedimientos legales de la CAF y la FIFA para denunciar la retirada del equipo senegalés del estadio.La FRMF sostiene que la sanción cobrada por el árbitro fue correcta, basándose en el consenso de especialistas arbitrales.

La federación afirma que este incidente afectó gravemente el funcionamiento normal del partido y el posterior regreso de los jugadores al césped.

Tensión en la Final | AP

"La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que recurrirá a los procedimientos legales de la Confederación Africana de Fútbol y de la Federación Internacional de Fútbol para emitir la retirada del equipo senegalés del estadio del partido final contra el equipo marroquí y los eventos que lo acompañaron después de que el árbitro anunció una sanción correcta por el consenso de especialistas. Esto afectó en gran medida el funcionamiento normal del partido y el regreso de los jugadores."

Este movimiento legal abre un nuevo capítulo de incertidumbre sobre las posibles sanciones que podría enfrentar la selección de Senegal, a pesar de haberse coronado en la cancha.

Gianni Ifantino condena los actos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció de manera contundente tras los recientes incidentes que derivaron en la interrupción de la actividad deportiva. Infantino calificó como injustificable la decisión de retirarse del terreno de juego y los actos violentos que empañaron el encuentro.

A través de su declaración, el mandatario fue enfático al señalar:

"Es inaceptable abandonar el campo de juego de esta manera, e igualmente, la violencia no puede tolerarse en nuestro deporte, simplemente no es correcto".

Asimismo, el directivo hizo un llamado al orden y a la disciplina, subrayando que la autoridad arbitral debe ser respetada en todo momento para garantizar la integridad de la competencia.

"Siempre debemos respetar las decisiones tomadas por los funcionarios del partido dentro y fuera del campo de juego".

Al respecto, el presidente concluyó:

"Espero que los órganos disciplinarios correspondientes de la CAF tomen las medidas adecuadas".

Infantino condena | AP

Es importante aclarar que estas declaraciones representan la postura personal de Infantino y no constituyen un fallo del órgano disciplinario de la FIFA. Por lo tanto, el proceso formal de sanciones sigue en curso y dependerá de las autoridades regionales. También se espera que en los próximos días la Confederación Africana de Fútbol (CAF) emita un comunicado oficial con las sanciones correspondientes para las partes involucradas.