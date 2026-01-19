Sevilla rescata empate, de último minuto, ante el Elche y Matías Almeyda respira

El Sevilla siguen sin levantar en este inicio de 2026, el conjunto Nervionense apenas pudo rescatar el empate en su visita, al Estadio Manuel Martínez Valero, ante el Elche que se ha puesto en búsqueda de competiciones europeas en el cierre de la Jornada 20 de LaLiga.

Antes del cuarto de hora el espectáculo de los locales empezaría con la sensación Aleix Febas, quien con elegancia condujo el esférico se metió por linderos del área grande para sacar un derechazo dejando sin oportunidad al guardameta.

LaLiga l X:SevillaFC

Cabe mencionar, que el medicampista del Elche recibió previo al encuentro una placa conmemorativa por sus 100 partidos como franjiverde, y ante la posibilidad de emigrar a otro equipo, la afición le coreó “Febas quédate”.

Sin más movimiento en el primer tiempo, los locales seguirían buscando y en el 55’ un tiro de esquina por la punta de la derecha provocaría el segundo en esta ocasión por conducto de Germán Valera en un esférico que recibió a la altura del manchón penal.

Sin embargo, el Sevilla respondería con un desborde Gabriel Suazo quien mandó un centro a ras de césped en busca de un atacante, en primera instancia Oso intentaría contactar pero su reacción no conectaría con el esférico dejando pasar el esférico.

Akor Adams l X:SevillaFC

Reacción del Sevilla

Finalmente, Akor Adams haría poner el descuento después que el balón se estampara con el poste para simplemente empujar, el gol se dio por valido pese a la apretada jugada por un posible fuera de juego de ambos jugadores. Sin embargo, en los últimos minutos empataría el resultado final.

Futbol español l X:SevillaFC

¿Cuáles son los resultados más recientes de Sevilla?

Con la derrota ante el Elche la escuadra de Andalucía rompió una racha de cuatro derrotas en fila, iniciando la mala racha en la fase de 32 dentro de la Copa del Rey, partido en donde cayó por la mínima gracias al gol de Carlos Vicente Robles para catapultar su eliminación.

Tras ese juego cayó en su visita ante Real Madrid con marcador de 2-0, ante Levantes llegó otro duro revés (3-0), derrota por la mínima ante Celta de Vigo y ahora ante el Elche rescatando un punto, situación que ha provocado descender posiciones hasta estar al límite de meterse a zona roja con Matías Jesús Almeyda.