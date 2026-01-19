Peso Pluma sin fechas en México presenta nueva gira por Estados Unidos

Peso Pluma anunció oficialmente una nueva gira por Estados Unidos, marcando su regreso a los escenarios internacionales luego de un periodo marcado por la cancelación de conciertos en México debido a amenazas del crimen organizado. El intérprete de corridos tumbados dio a conocer el tour a través de sus plataformas oficiales.

La gira, que llevará por nombre Dinastía, contempla presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, consolidando la presencia del artista en el mercado anglosajón, donde su música ha tenido un crecimiento constante en los últimos años.

Peso Pluma anunció una nueva gira por Estados Unidos sin incluir fechas de conciertos en México./ AP

El anuncio ha llamado la atención debido a que no incluye fechas en México, país donde Peso Pluma alcanzó la fama, pero en el que suspendió shows en 2023 tras recibir amenazas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información oficial, el tour por Estados Unidos incluye paradas confirmadas en ciudades como San Francisco, San José, Los Ángeles, Seattle, Phoenix, Houston, San Antonio, Atlanta, Nueva York, Las Vegas y Salt Lake City, entre otras, como parte de un recorrido que abarca distintas regiones del país.

Desde entonces, el cantante mantuvo un perfil bajo en cuanto a presentaciones en territorio nacional, concentrándose en lanzamientos musicales y colaboraciones, así como en fortalecer su carrera fuera del país.

El tour Dinastía marca el regreso de Peso Pluma a los escenarios tras cancelar shows en México por amenazas en 2023./ IG

¿Por qué Peso Pluma no contempla conciertos en México?

Hasta el momento, el equipo del artista no ha informado si la ausencia de fechas en México está relacionada directamente con temas de seguridad, aunque el antecedente de las amenazas sigue presente en el contexto de su carrera reciente.

En su momento, la cancelación de conciertos generó debate sobre la violencia ligada al género de los corridos y los riesgos que enfrentan algunos intérpretes en determinadas regiones del país.

Ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston y San Francisco forman parte de la gira de Peso Pluma en Estados Unidos./ AP

Con esta nueva gira, Peso Pluma apuesta por reencontrarse con su público en Estados Unidos, donde cuenta con una base sólida de seguidores y escenarios de gran capacidad que le han permitido mantener una agenda activa sin contratiempos.

El tour Dinastía representa así una nueva etapa para el cantante, quien continúa expandiendo su alcance internacional mientras el panorama sobre un eventual regreso a los escenarios mexicanos permanece sin definirse.