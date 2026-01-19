Chivas y Rayados encabezan el 11 ideal de la Jornada 3 del Clausura 2026

Tan rápido como comenzó el torneo, ha terminado la tercera jornada del Clausura 2026; mismo certamen que hasta el momento ha tenido varias sorpresas en cuanto a equipos y jugadores.

Hablando de los mejores futbolistas que ha tenido la Jornada 3, son dos equipos los que aportan con más protagonistas al 11 ideal; además, para algunos de los refuerzos importantes de los últimos meses, esta lista, cortesía de Data Factory. significa la primera aparición de ellos en un mejor equipo de la semana.

Camilo es el mejor portero de la Fecha 3 | Imago7

¿Quiénes son los miembros del tercer mejor 11 del Clausura 2026?

Comenzamos con el portero, pues el colombiano Camilo Vargas se ha colocado como el mejor de los guardametas en la tercera jornada al llevarse el cero en su portería después de la victoria de Atlas en contra de Necaxa en el Estadio Victoria; el cafetalero se quedó con un prmedio de 7.0.

En cuanto a los defensas, Juan Manuel Sanabria de Atlético San Luis aparece primero con un total de 6.8; posteriormente viene Brian García de Tuzos con 7.1, y terminando una línea de tres en zona baja aparece el primer jugador de Chivas en esta lista con Richard Ledezma y un 7.5, siendo el mejor de la defensiva del 11.

Dos de los miembros de Chivas en el 11 | Imago7

La parte alta de la cancha

El mediocampo está confirmado por cuatro futbolistas, primero con Alfonso González, el segundo y último jugador de Atlas con un 8.6; sigue José Paradela de Cruz Azul, posicionándose como el mejor de todo el listado con un promedio final de 8.7.

El primer hombre de Monterrey es Iker Fimbres promediando un 7.1; todo en media cancha termina con Roberto 'Piojo' Alavarado y un 8.3, dejando libre solo un puesto de los jugadores del Rebaño Sagrado.

Lista oficial | Data Factory

La delantera es rayada, tanto rojiblanca como albiazul, pues Anthony Martial de Rayados aparece por primera vez en su paso por el futbol de México con un 8.3, seguido de su compañero Germán Berterame con 7.7. Finalmente la lista termina con Armando 'Hormiga' González y su promedio de 7.0.