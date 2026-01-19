Daniel Aguirre, de estar borrado de Chivas a ser clave para Gabriel Milito

Daniel Aguirre es la nueva sensación dentro de las Chivas, un elemento que se ha adaptado al estilo de juego de Gabriel Milito, pasando de ser relegado por anteriores entrenadores a ser imprescindible, y que en este torneo se ha afianzado desde el inicio con participaciones entre gol y asistencia.

Chivas l IMAGO7

El mexicoamericano que tiene como posición principal la de mediocampista ha sido utilizado como zaguero desde el Apertura 2025 en donde tomó relevancia en la alineación del entrenador argentino. Entre sus números destaca un 87 por ciento de precisión de pases, 84 por ciento de aciertos en el campo rival y 1.7 pases clave, según Transfermarkt.

Aunado a que sus estadísticas se elevan a un recuperación promedio de 3.3 balones por juego y un 75 por ciento de duelos áreos ganados, además su nivel es complementado con una buena disciplina dentro del terreno de juego sin amarillas y rojas.

De acuerdo a SofaScore el exjugador de Los Ángeles Galaxy tiene un promedio de valoración de 7.68 sobre 10, por encima de jugadores como Armando ‘Hormiga’ González quien es la máxima estrella, del momento, con par de anotaciones.

Daniel Aguirre l IMAGO7

¿Cómo ha sido el bien inicio en el CL2026?

Chivas inició enfilando tres triunfos con un 2 a 0 a Pachuca. El equipo de Gabriel Milito jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

En la segunda jornada los rojiblancos se llevaron el triunfo en el último suspiro. Guadalajara continúa invicto y como líder general del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse 0-1 a los Bravos de Juárez en la frontera con gol de Yael Padilla en tiempo agregado le permitió al conjunto rojiblanco sumar tres puntos y mantener el paso perfecto en el campeonato.

Chivas continúo con marcha perfecta en el torneo para mantenerse en el primer sitio de la tabla general. El Rebaño se impuso 2 a 1 a Querétaro en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca está desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito gana, gusta y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.

Aguirre de Chivas l IMAGO7

¿Cuál es el próximo juego de Chivas?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrían que ponerle pausa a su buena racha, para los juegos de la Selección Mexicana, luego del pequeño receso el equipo tendrá que viajar a San Luis Potosí para medirse al Atlético San Luis en la Jornada 4.