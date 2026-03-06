Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de marzo

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:33 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 6 de marzo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

La moneda nacional quedó en 17.77 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 5 de marzo.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.70 a la compra.

  • 18.20 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.06 a la compra.

  • 18.39 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.94 a la compra.

  • 18.07 a la venta.

Banorte:

  • 16.55 a la compra.

  • 18.05 a la venta.

Banamex:

  • 17.18 a la compra.

  • 18.14 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.

  • 17.90 a la venta.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
08:13 ¿Tu jefe te escribe en vacaciones? Pronto podrás ignorar llamadas y mensajes fuera de tu jornada laboral
08:03 DT de Al-Nassr confiesa que lesión de Cristiano Ronaldo es más seria de lo esperado
08:02 Joao Pedro aclara si le gustaría vestir la playera del América
07:33 ¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de marzo
07:01 El Reporte Ponce: El secreto del líder...Cruz Azul está en su mejor edad, como nadie
06:00 Portada RÉCORD 06 marzo 2026
01:07 México vs Brasil: ¿Dónde y a qué hora ver el partido amistoso de la Selección Mexicana?
00:27 ¿Mal augurio? Checo Pérez tuvo un "mal" regreso a la Fórmula 1 en las Prácticas Libres de Australia
00:10 A 97 días del Mundial 2026: México 1986 consagró Diego Armando Maradona como Campeón del Mundo
23:54 Partidos de hoy viernes 6 de marzo de 2026
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
¿Tu jefe te escribe en vacaciones? Pronto podrás ignorar llamadas y mensajes fuera de tu jornada laboral
Contra
06/03/2026
¿Tu jefe te escribe en vacaciones? Pronto podrás ignorar llamadas y mensajes fuera de tu jornada laboral
Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP
Futbol
06/03/2026
DT de Al-Nassr confiesa que lesión de Cristiano Ronaldo es más seria de lo esperado
Joao Pedro aclara si le gustaría vestir la playera del América
Futbol
06/03/2026
Joao Pedro aclara si le gustaría vestir la playera del América
¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de marzo
Contra
06/03/2026
¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de marzo
El Reporte Ponce: El secreto del líder...Cruz Azul está en su mejor edad, como nadie
Opinión
06/03/2026
El Reporte Ponce: El secreto del líder...Cruz Azul está en su mejor edad, como nadie
Portada RÉCORD 06 marzo 2026
Portada del día
06/03/2026
Portada RÉCORD 06 marzo 2026