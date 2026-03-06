Verificación de edad requerida
¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 6 de marzo
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 6 de marzo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.
La moneda nacional quedó en 17.77 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado jueves 5 de marzo.
El valor del dólar
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme:
16.70 a la compra.
18.20 a la venta.
Banco Azteca:
17.06 a la compra.
18.39 a la venta.
BBVA Bancomer:
16.94 a la compra.
18.07 a la venta.
Banorte:
16.55 a la compra.
18.05 a la venta.
Banamex:
17.18 a la compra.
18.14 a la venta.
Scotiabank:
16.30 a la compra.
17.90 a la venta.
¿Por qué sube el dólar?
Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.
Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.