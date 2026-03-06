Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Houston Texans despiden a su corredor Joe Mixon

Joe Mixon con Texansl AP
Jorge Armando Hernández 15:04 - 06 marzo 2026
Por medio de un comunicado en redes sociales, el equipo texano anunció que Joe Mixon ya no pertenece al equpo de Texans

Houston Texans anunció por medio de un comunicado que Joe Mixon, uno de sus corredores, queda fuera del equipo debido a una lesión en el ìe que lo había imposibilitado toda la campaña anterior.

Joe Mixon anotó tres touchdowns l AP

Desde su lesión se hacían fuertes rumores de que el conjunto texano no tendría la paciencia para mantenerlo en el equipo ya que su lesión lo dejó fuera toda la temporada.

A pesar de que en su momento, Texans quizo cubrir el lugar de Mixon contratando a Nick Chubb en un principio no les funcionó peor luego Chubb mantuvo a Texans en la cima de yardas recorridas y demás fue titular en ocho partidos.

Houston Texans | AP

¿Cuándo llegó Mixon a Texans?

Mixon fue adquirido para la temporada 2024 y muchos esperaban que regresase, pero al final eso no llegó. Corrió 1,016 yardas e hizo 11 touchdowns en esa etapa.

