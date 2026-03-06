Houston Texans despiden a su corredor Joe Mixon

Houston Texans anunció por medio de un comunicado que Joe Mixon, uno de sus corredores, queda fuera del equipo debido a una lesión en el ìe que lo había imposibilitado toda la campaña anterior.

Joe Mixon anotó tres touchdowns l AP

Desde su lesión se hacían fuertes rumores de que el conjunto texano no tendría la paciencia para mantenerlo en el equipo ya que su lesión lo dejó fuera toda la temporada.

A pesar de que en su momento, Texans quizo cubrir el lugar de Mixon contratando a Nick Chubb en un principio no les funcionó peor luego Chubb mantuvo a Texans en la cima de yardas recorridas y demás fue titular en ocho partidos.

Houston Texans | AP

¿Cuándo llegó Mixon a Texans?