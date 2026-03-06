Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Tu jefe te escribe en vacaciones? Pronto podrás ignorar llamadas y mensajes fuera de tu jornada laboral

Tampoco podrán contactarte en vacaciones, días festivos o permisos personales / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:13 - 06 marzo 2026
Diputados aprobaron el derecho a la desconexión digital donde no tendrás sanciones por no contestarle a tu jefe

Los mensajes de “¿puedes revisar esto rápido?” o las llamadas del jefe fuera del horario laboral podrían estar viviendo sus últimos días. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reconocer el derecho a la desconexión digital, una medida que busca proteger el tiempo personal de los trabajadores.

La iniciativa, avalada el pasado 3 de marzo, plantea que las empresas estén obligadas a respetar el tiempo de descanso de sus empleados y evitar cualquier tipo de comunicación laboral fuera del horario establecido.

El dictamen define la desconexión digital como el “derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier tipo de comunicación con el centro de trabajo al término de la jornada laboral, en los horarios no laborables, vacaciones, permisos y licencias”.

Diputados aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para proteger el descanso del empleado / FREEPIK

Adiós a los mensajes fuera del horario laboral

Hasta ahora, la legislación laboral en México sólo contemplaba el derecho a la desconexión para quienes trabajan bajo el esquema de home office, tras la reforma de teletrabajo aprobada en 2021. Sin embargo, la nueva propuesta busca extender este derecho a todos los trabajadores, sin importar si laboran de forma presencial o remota.

La reforma también establece que los empleadores deberán crear políticas internas que garanticen el respeto al tiempo de descanso, incluyendo periodos vacacionales, días festivos o permisos personales.

En nuestra legislación, debe configurar disposiciones que aseguren la protección de las personas en su derecho a la vida privada, fuera de la jornada laboral y que dicha legislación, garantice la salud mental de las personas trabajadoras, elemento esencial para la productividad”, se indica en el dictamen avalado por la Cámara de Diputados.
¡Ya no hagas corajes! Fuera de tu horario laboral ya no podrán llamarte para más trabajo / FREEPIK

Un problema real en México

El debate sobre la desconexión laboral surgió con fuerza durante la pandemia, cuando el teletrabajo borró las fronteras entre oficina y hogar. La hiperconectividad terminó por extender las jornadas laborales.

Según el estudio Expectativas 2026 y vacaciones de Rankmi, apenas 40% de los mexicanos logra desconectarse realmente durante sus vacaciones, el porcentaje más bajo en América Latina.

Entre quienes reciben mensajes laborales en su descanso, 31% vive un “contacto crónico”, es decir, su jefe lo busca constantemente incluso fuera del horario laboral.

Ahora solo falta la aprobación del Senado para hacer realidad el derecho a la desconexión digital / FREEPIK

La hiperconectividad también afecta la productividad

El problema no es menor. El Índice de Tendencias Laborales 2025 de Microsoft Work Lab indica que un trabajador es interrumpido cada dos minutos durante su jornada laboral por correos electrónicos, llamadas, reuniones o mensajes.

Además, el estudio Cambios Laborales en México de OCC reveló que sólo 66% de las empresas respeta el derecho a la desconexión digital, mientras que 4 de cada 10 trabajadores consideran que su jornada laboral se ha extendido, en gran parte por la comunicación constante fuera del horario laboral.

También en vacacionales, días festivos o permisos personales ya no deben de contactarte para cuestiones laborales / FREEPIK

Ahora la iniciativa deberá pasar al Senado de la República, donde también existe una propuesta similar impulsada por el senador Saúl Monreal Ávila.

