Beisbol

Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver México vs. Brasil? | Récord
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:39 - 06 marzo 2026
La Selección Mexicana de Béisbol se prepara para afrontar su 2.º partido del Clásico Mundial de Béisbol.

La Novena Mexicana arrancó con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. México debutó con autoridad tras imponerse 8-2 a Gran Bretaña, resultado que ilusiona a la afición con una nueva actuación destacada en el torneo.

Ahora, el equipo tricolor buscará mantener el paso perfecto cuando se mida ante Brasil, en un duelo clave dentro de la fase de grupos.

México debutó con autoridad ante Gran Bretaña

La Selección Mexicana no dejó dudas en su primer compromiso del torneo y superó con claridad a Gran Bretaña por 8-2.

El conjunto dirigido por Benjamín Gil mostró solidez tanto en el montículo como con el bateo oportuno de Jonathan Aranda, dominando el juego con el imparable de Nacho Álvarez. La ofensiva mexicana respondió en los momentos importantes y el pitcheo logró contener a los británicos, quienes poco pudieron hacer ante la contundencia tricolor.

Con esta victoria, México inicia su camino en el torneo con confianza y se coloca en una buena posición dentro de su grupo.

Clásico Mundial de Béisbol México | MexSport

México buscará mantener el paso ante Brasil

Tras el sólido debut, la Novena Mexicana tendrá ahora su segundo compromiso frente a Brasil, selección que buscará dar la sorpresa ante uno de los equipos más fuertes del grupo.

México intentará aprovechar el buen momento ofensivo mostrado en su primer juego y sumar una nueva victoria que lo acerque a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol.

Novena Mexicana en el Clásico Mundial | MEXSPORT

¿Dónde ver México vs. Brasil?

El partido se llevará a cabo en el Daikin Park el 8 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 18:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ESPN y Canal 9 en televisión, o a través de Disney+ y ViX en plataforma de streaming. 

Selección Mexicana de Béisbol celebrando el triunfo frente a Gran Bretaña | AP
