¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este jueves 5 de marzo de 2026 se realizarán apagones programados en distintas zonas de Jalisco e Hidalgo, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, estas maniobras incluyen reubicación y modificación de estructuras eléctricas, acciones necesarias para mejorar la calidad del suministro y garantizar la continuidad del servicio.

Los trabajos que se estarán realizando son para mejorar el servicio en las comunidades / FB: @CFENacional

Municipios afectados en Jalisco

En el estado de Jalisco, los cortes de energía afectarán a los municipios de San Juanito de Escobedo, Etzatlán y San Marcos, ubicados en la región Valles.

Según la CFE, la interrupción del servicio iniciará a las 9:00 horas y podría extenderse hasta las 16:00 horas, por lo que el apagón tendría una duración aproximada de siete horas.

Sin embargo, las autoridades indicaron que los trabajos podrían concluir antes, por lo que el suministro podría restablecerse antes del horario estimado.

También habrá suspensión del servicio en Hidalgo

La CFE informó que en Hidalgo también se realizarán cortes de energía, principalmente en zonas de la capital del estado. Las maniobras comenzarán a partir de las 10:00 horas y se prevé que el servicio quede restablecido alrededor de las 16:00 horas.

Entre las colonias y vialidades afectadas se encuentran:

Piracantos: Chamancipari, Sac Mosiel, Arrayán, Ghinvy, Trueno, Comedor, Palma Estrellada, Aralia, Bambú, Huarnequi, Privada Insurgente, Avenida 1 y Calles 12 a 17.

Plutarco Elías Calles: Avenida 11, Avenida 4, Avenida 2 y Bulevar Ramón G. Bonfil.

Parque de Poblamiento (segunda sección): Retorno 1ª del Palmar, San Sebastián, Capulines (antes de calle Santa Rosalía), Huiloche y fraccionamiento Alborada.

Desde de las 10 de la mañana de este viernes comenzarán los trabajos en Jalisco e Hidalgo / FB: @CFENacional