F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
A través del medio Tribuna Deportiva se anunción que el canal F1TV estrena un nuevo proyecto de transmisiones de Fórmula 1 completamente en español para todo el público de América Latina.
En el Gran Premio de Australia se estrenarán las transmisiones en vivo. Con esto en camino y apunto de lanzarse, F1TV también dio a conocer a los talentos que serán parte de esta transición histórica.
¿Quiénes son los talentos que transmitirán en español por medio de F1TV?
Algunos de los talentos que debutarán se encuentra Luis Manuel López quien cuenta con 30 años de carrera como especialista en automovilismo junto con Marco Tolama (QEPD) ha sido una de las voces más reconocidas de la Fórmula 1.
Michael Jourdain un expiloto mexicano de ascendencia belga cuyo hijo actualmente compite en los circuitos del automovilismo estará en el análisis durante la transmisión.
El actual piloto de Escudería Telmex estará junto a Jourdain en la mesa de análisis compartiendo experiencias y puntos de vista del Gran Premio de Australia. Finalmente estarán acompañados por Luis Ramírez actual reportero de Motorsport.
