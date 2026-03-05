Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:31 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras ausentarse en 2025, el mexicano está de regreso a la parrilla, con más incógnitas que certezas para el debut de Cadillac

¡Que rujan los motores! Después de tres meses de inactividad, la Fórmula 1 está de regreso con un Gran Premio de Australia que genera grandes expectativas. Con los cambios en el reglamento técnico, todavía hay muchas incógnitas por responder, por lo que no se sabe qué esperar de esta primera carrera de la Temporada 2026.

Los problemas para la largada y las nuevas dinámicas de adelantamientos son algunas de las cosas que se pondrán a prueba por primera vez en una carrera real y no solo en simulador o en entrenamientos. Además, Melbourne tiene historial de tener varios accidentes, por lo que no se descarta que sea un Gran Premio caótico.

Por otra parte, el debut de Cadillac también genera mucha expectativa, sobre todo porque representa el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla luego de que el mexicano se ausentó en 2025. Y aunque como escudería nueva, los de Estados Unidos llegan como menos favoritos, algunos aficionados confían en que el tapatío haga un papel decente.

Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP
Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP

Al menos hay esperanza de que no sean el peor equipo en el Circuito de Albert Park, pues todo apunta a que Aston Martin ni siquiera podrá concluir la prueba. Sin embargo, no deja de ser un gran desafío para Cadillac que al menos con uno de los autos ya tendrá una desventaja, pues Valtteri Bottas acarrea una sanción de cinco posiciones.

El finlandés fue sancionado en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 con cinco posiciones en la parrilla, pero como en 2025 fue solo el tercer piloto de Mercedes, tendrá que cumplirla este fin de semana. Bottas tendrá que hacer gala de toda su experiencia en la qualy para poder compensar un poco para la carrera, a celebrarse el sábado en la noche para México por la diferencia horaria.

Lando Norris llega como el actual campeón de la categoría y como el último ganador del Gran Premio de Australia. Desde 2022, cuando la carrera volvió al calendario, el piloto que se impone en el Albert Park no termina la prueba al año siguiente, por lo que el británico tratará de sobreponerse a la maldición de Melbourne.

Lando Norris posa para una sesión fotográfica en el Gran Premio de Australia | AP
Lando Norris posa para una sesión fotográfica en el Gran Premio de Australia | AP

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Australia?

De 12 participaciones en la carrera en Melbourne, Checo finalizó en zona de puntos en ocho de ellas. Sin embargo, en la primera -cuando debutó en la categoría- fue descalificado después de la prueba junto con su compañero de Sauber Kamui Kobayashi, ya que sus autos presentaron irregularidades en los alerones traseros.

En la Temporada 2022, primera vez que corrió en Australia como piloto de Red Bull, logró su único podio hasta ahora, cuando finalizó segundo detrás de Charles Leclerc. En los dos años siguientes finalizó en el quinto lugar, con su remontada de 2023 como su actuación más memorable en este escenario.

En aquella ocasión, Checo y Bottas salieron desde el pitlane, pero el mexicano remontó 15 posiciones y finalizó quinto. Al tapatío le favorecieron los múltiples accidentes que se presentaron en pista y que provocaron tres banderas rojas, además de los abandonos de Charles Leclerc, George Russell y Alex Albon.

Año

Equipo

Posición de salida

Posición final

2011

Sauber

13

7 (Descalificado)

2012

Sauber

22

8

2013

McLaren

15

11

2014

Force India

16

10

2015

Force India

14

10

2016

Force India

9

13

2017

Force India

10

7

2018

Force India

12

11

2019

Racing Point

10

13

2022

Red Bull

3

2

2023

Red Bull

20

5

2024

Red Bull

6

5

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Australia?

  • Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

  • Horario: 22:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Circuito de Albert Park

  • Transmisión: Sky Sports 580, F1TV

Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Checo Pérez posa durante una sesión de fotos en Australia | AP
Últimos videos
Lo Último
18:30 ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
18:03 Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
17:51 Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
17:41 México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
17:36 Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:31 Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?
17:24 ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
17:24 UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl
17:22 ¿Muñeco Gallardo puede ser opción para América en caso de salida de Jardine?
17:21 Netflix te lleva a Corea para ver a BTS: así puedes participar en el concurso y ganar el viaje
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
André Jardine en el banquillo durante el partido de Puebla ante América en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
05/03/2026
¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Contra
05/03/2026
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Mazatlán vs León Jornada 10 | RÉCORD
Futbol
05/03/2026
Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Beisbol
05/03/2026
México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
05/03/2026
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fórmula 1
05/03/2026
Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?