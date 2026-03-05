Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?

¡Que rujan los motores! Después de tres meses de inactividad, la Fórmula 1 está de regreso con un Gran Premio de Australia que genera grandes expectativas. Con los cambios en el reglamento técnico, todavía hay muchas incógnitas por responder, por lo que no se sabe qué esperar de esta primera carrera de la Temporada 2026.

Los problemas para la largada y las nuevas dinámicas de adelantamientos son algunas de las cosas que se pondrán a prueba por primera vez en una carrera real y no solo en simulador o en entrenamientos. Además, Melbourne tiene historial de tener varios accidentes, por lo que no se descarta que sea un Gran Premio caótico.

Por otra parte, el debut de Cadillac también genera mucha expectativa, sobre todo porque representa el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla luego de que el mexicano se ausentó en 2025. Y aunque como escudería nueva, los de Estados Unidos llegan como menos favoritos, algunos aficionados confían en que el tapatío haga un papel decente.

Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP

Al menos hay esperanza de que no sean el peor equipo en el Circuito de Albert Park, pues todo apunta a que Aston Martin ni siquiera podrá concluir la prueba. Sin embargo, no deja de ser un gran desafío para Cadillac que al menos con uno de los autos ya tendrá una desventaja, pues Valtteri Bottas acarrea una sanción de cinco posiciones.

El finlandés fue sancionado en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 con cinco posiciones en la parrilla, pero como en 2025 fue solo el tercer piloto de Mercedes, tendrá que cumplirla este fin de semana. Bottas tendrá que hacer gala de toda su experiencia en la qualy para poder compensar un poco para la carrera, a celebrarse el sábado en la noche para México por la diferencia horaria.

Lando Norris llega como el actual campeón de la categoría y como el último ganador del Gran Premio de Australia. Desde 2022, cuando la carrera volvió al calendario, el piloto que se impone en el Albert Park no termina la prueba al año siguiente, por lo que el británico tratará de sobreponerse a la maldición de Melbourne.

Lando Norris posa para una sesión fotográfica en el Gran Premio de Australia | AP

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Australia?

De 12 participaciones en la carrera en Melbourne, Checo finalizó en zona de puntos en ocho de ellas. Sin embargo, en la primera -cuando debutó en la categoría- fue descalificado después de la prueba junto con su compañero de Sauber Kamui Kobayashi, ya que sus autos presentaron irregularidades en los alerones traseros.

En la Temporada 2022, primera vez que corrió en Australia como piloto de Red Bull, logró su único podio hasta ahora, cuando finalizó segundo detrás de Charles Leclerc. En los dos años siguientes finalizó en el quinto lugar, con su remontada de 2023 como su actuación más memorable en este escenario.

En aquella ocasión, Checo y Bottas salieron desde el pitlane, pero el mexicano remontó 15 posiciones y finalizó quinto. Al tapatío le favorecieron los múltiples accidentes que se presentaron en pista y que provocaron tres banderas rojas, además de los abandonos de Charles Leclerc, George Russell y Alex Albon.

Año Equipo Posición de salida Posición final 2011 Sauber 13 7 (Descalificado) 2012 Sauber 22 8 2013 McLaren 15 11 2014 Force India 16 10 2015 Force India 14 10 2016 Force India 9 13 2017 Force India 10 7 2018 Force India 12 11 2019 Racing Point 10 13 2022 Red Bull 3 2 2023 Red Bull 20 5 2024 Red Bull 6 5

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Australia?

Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Horario: 22:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Circuito de Albert Park

Transmisión: Sky Sports 580, F1TV