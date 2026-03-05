Verificación de edad requerida
Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?
¡Que rujan los motores! Después de tres meses de inactividad, la Fórmula 1 está de regreso con un Gran Premio de Australia que genera grandes expectativas. Con los cambios en el reglamento técnico, todavía hay muchas incógnitas por responder, por lo que no se sabe qué esperar de esta primera carrera de la Temporada 2026.
Los problemas para la largada y las nuevas dinámicas de adelantamientos son algunas de las cosas que se pondrán a prueba por primera vez en una carrera real y no solo en simulador o en entrenamientos. Además, Melbourne tiene historial de tener varios accidentes, por lo que no se descarta que sea un Gran Premio caótico.
Por otra parte, el debut de Cadillac también genera mucha expectativa, sobre todo porque representa el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla luego de que el mexicano se ausentó en 2025. Y aunque como escudería nueva, los de Estados Unidos llegan como menos favoritos, algunos aficionados confían en que el tapatío haga un papel decente.
Al menos hay esperanza de que no sean el peor equipo en el Circuito de Albert Park, pues todo apunta a que Aston Martin ni siquiera podrá concluir la prueba. Sin embargo, no deja de ser un gran desafío para Cadillac que al menos con uno de los autos ya tendrá una desventaja, pues Valtteri Bottas acarrea una sanción de cinco posiciones.
El finlandés fue sancionado en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 con cinco posiciones en la parrilla, pero como en 2025 fue solo el tercer piloto de Mercedes, tendrá que cumplirla este fin de semana. Bottas tendrá que hacer gala de toda su experiencia en la qualy para poder compensar un poco para la carrera, a celebrarse el sábado en la noche para México por la diferencia horaria.
Lando Norris llega como el actual campeón de la categoría y como el último ganador del Gran Premio de Australia. Desde 2022, cuando la carrera volvió al calendario, el piloto que se impone en el Albert Park no termina la prueba al año siguiente, por lo que el británico tratará de sobreponerse a la maldición de Melbourne.
¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Australia?
De 12 participaciones en la carrera en Melbourne, Checo finalizó en zona de puntos en ocho de ellas. Sin embargo, en la primera -cuando debutó en la categoría- fue descalificado después de la prueba junto con su compañero de Sauber Kamui Kobayashi, ya que sus autos presentaron irregularidades en los alerones traseros.
En la Temporada 2022, primera vez que corrió en Australia como piloto de Red Bull, logró su único podio hasta ahora, cuando finalizó segundo detrás de Charles Leclerc. En los dos años siguientes finalizó en el quinto lugar, con su remontada de 2023 como su actuación más memorable en este escenario.
En aquella ocasión, Checo y Bottas salieron desde el pitlane, pero el mexicano remontó 15 posiciones y finalizó quinto. Al tapatío le favorecieron los múltiples accidentes que se presentaron en pista y que provocaron tres banderas rojas, además de los abandonos de Charles Leclerc, George Russell y Alex Albon.
Año
Equipo
Posición de salida
Posición final
2011
Sauber
13
7 (Descalificado)
2012
Sauber
22
8
2013
McLaren
15
11
2014
Force India
16
10
2015
Force India
14
10
2016
Force India
9
13
2017
Force India
10
7
2018
Force India
12
11
2019
Racing Point
10
13
2022
Red Bull
3
2
2023
Red Bull
20
5
2024
Red Bull
6
5
¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Australia?
Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026
Horario: 22:00 horas (tiempo del centro de México)
Sede: Circuito de Albert Park
Transmisión: Sky Sports 580, F1TV
