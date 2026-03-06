Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso

Un bebé de cuatro meses murió al interior de una guardería en CDMX. / ESPECIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:03 - 05 marzo 2026
Un menor de apenas unos meses de edad falleció dentro de una estancia infantil al norte de la capital, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades.

Un bebé de aproximadamente cuatro meses de edad murió al interior de una guardería ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y el inicio de una investigación por parte de autoridades capitalinas.

Un bebé de aproximadamente cuatro meses de edad murió al interior de una guardería ubicada en la alcaldía Azcapotzalco. / iStock

De acuerdo con los primeros reportes, el menor comenzó a presentar problemas respiratorios y vómito mientras se encontraba bajo cuidado dentro del establecimiento ubicado en la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María.

La guardería donde ocurrió el caso se ubica en la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco.

Personal de la guardería solicitó apoyo médico de inmediato, por lo que al lugar acudieron paramédicos y elementos de la policía capitalina.

Sin embargo, cuando los servicios de emergencia revisaron al menor, ya no contaba con signos vitales.

¿Qué se sabe sobre la muerte del bebé?

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes de socorristas, el menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. / iStock

De acuerdo con los primeros reportes de socorristas, el menor habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa oficial de la muerte aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Investigación en curso en la guardería

Las autoridades capitalinas mantienen una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento ocurrido dentro de la estancia infantil.

Mientras tanto, los padres del menor fueron notificados del deceso y acudieron al lugar tras recibir la información sobre lo ocurrido.

Será la Fiscalía de la Ciudad de México la encargada de determinar las causas del fallecimiento y si existe alguna responsabilidad relacionada con el personal o las condiciones del centro infantil.

