Futbol

¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista

Federico Valverde entregó la victoria agónica para su equipo | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 15:57 - 06 marzo 2026
De cara a los Octavos de la Champions League, los Merengues han sacado una victoria más que importante en sus aspiraciones dentro de LaLiga

Real Madrid ha sacado una victoria medular en contra de Celta de Vigo y de cara a sus aspiraciones dentro de LaLiga; con este resultado, los Merengues llegarán un envión anímico de cara a su duelo ante el equipo de Pep Guardiola en Liga de Campeones.

Aurelien Tchouameni sigue destacando con goles en el equipo de Arbeloa, pero el héroe fue Federico Valverde con un gol en el cual incluso hubo un desvío; mientras que en el Celta, el autor del gol fue el ex de Real Betis, Borja Iglesias.

Al Madrid le costó más de lo que se esperaba el encuentro | AP

Primer tiempo movido en el Abanca Balaídos

El partido contó con emociones desde el principio del mismo, pues antes de su compromiso en Champions League ante Manchester City, Real Madrid buscaba quedarse con más tranquilidad a solo un punto de Barcelona en la cima de la clasificación.

Fue apenas al minuto 11, cuando tras un tiro de esquina en favor de la causa merengue, Aurelien Tchouameni remató dentro del área para meter un gran gol con el cual los dirigidos por Álvaro Arbeloa tomaban la ventaja apenas en el primer cuarto del tiempo regular, misma con la que se mantenían a solo una unidad de su acérrimo rival.

Tchouameni festejando el gol que adelantaba a Real Madrid | AP

El gol del empate se dio en un contragolpe por parte de los locales, mismo en el que Trent Alexander-Arnold no defendió de buena manera, permitiendo que en el centro por la banda de la izquierda llegara completamente solo Borja Iglesias para rematar y vencer al portero belga Thibaut Courtois que volvió a ser factor para los blancos.

Victoria vital para la siguiente parte de la temporada

El segundo tiempo no tuvo ausencia de jugadas de peligro, ya que incluso un balón al poste por parte de los celtistas puso a sufrir a Arbeloa y compañía, pues no podían dejar puntos en el camino, con Barcelona como líder.

Vini Jr. volvió a ser el jugador que 'enciende' a la afición, pues al menos en un par de jugadas, los fanáticos del Celta se metieron con él, desatando su risa, algo que incluso se tomó como provocación, enojando más a la grada; sin embargo, faltaba algo más en el partido.

Borja Iglesias se encargó de empatar el juego | AP

El gol de la victoria llegó de manera más que agónica, pues Federico Valverde decidió 'salirse del molde' disparando desde afuera del área, pero consiguiendo un desvío de la defensa, mismo que hizo imposible que el portero pudiera llegar a ese balón, marcando así la victoria de los merengues a domicilio.

