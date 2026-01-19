José Caicedo de Pumas, en la mira del Santos de Brasil

El mediocampista colombiano José Caicedo, actual jugador de los Pumas, ha despertado el interés del Santos de Brasil, uno de los clubes más históricos del futbol sudamericano.

Así lo dio a conocer el periodista brasileño Venê Casagrande, quien informó que la directiva del conjunto paulista ya inició conversaciones con el club Universitario para explorar la posibilidad de su fichaje.

Caicedo está en el radar del Santos de Brasil | IMAGO 7

“Santos ha iniciado negociaciones con Pumas para fichar al mediocampista José Caicedo. La idea del club es adquirir al colombiano de 23 años en préstamo con opción de compra. Las negociaciones siguen en curso”, informó el periodista.

De acuerdo con la información revelada, la intención del Santos es incorporar al futbolista de 23 años mediante un préstamo con opción de compra, esquema que permitiría al club brasileño evaluar su desempeño antes de realizar una inversión definitiva.

Aunque las posibles negociaciones se encuentran en curso, hasta el momento no se han dado a conocer cifras ni la duración del posible préstamo. El futbolista vive un momento que no ha sido fácil con Pumas en los últimos juegos, pues las críticas de la afición y los abucheos se han presentado en reiteradas ocasiones en el presente torneo.

Caicedo ha sido objeto de críticas por parte de la afición | IMAGO 7

Caicedo llegó al conjunto Universitario el 1° de julio de 2023 y actualmente tiene contrato vigente con el club hasta el 30 de junio de 2027. Antes de consolidarse en el primer equipo, pasó por Pumas Tabasco en la Liga de Expansión MX, además de haber tenido formación y actividad profesional en Colombia con clubes como Independiente Santa Fe y Barranquilla FC.

Por ahora, el futuro del mediocampista colombiano permanece abierto y dependerá del avance de las negociaciones entre ambas instituciones. En los próximos días podrían surgir novedades que definan si Caicedo continuará su carrera en la Liga MX o dará el salto al futbol brasileño.