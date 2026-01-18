Nacho Ambriz defiende a Efraín Juárez: “hay que dejarlo como es”

Ignacio Ambriz visitó el Estadio Olímpico Universitario para el partido entre León y Pumas, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026, el cual finalizó en un empate de 1-1. Para el entrenador mexicano, el estilo de Efraín Juárez, el cual ha recibido críticas, debería seguir tal y como es.

Con una gran experiencia en el futbol mexicano, Ambriz sabe que las críticas están a la orden del día, ya sea por mal rendimiento, resultados o, en este caso, por comportamientos que no gusten entre la afición y expertos.

“Creo que todos los entrenadores siempre vamos a recibir críticas por nuestra forma de ser. Recuerdo cuando critiqué a otro equipo porque no tenía la personalidad, no era el perfil, era muy callado o no daba entrevistas. Siempre nos criticarán de esa manera”, explicó Ambriz.

Defendió al DT mexicano | IMAGO7

¿Qué opinó Nacho Ambriz sobre Efraín Juárez?

Ambriz mostró un gran respeto hacia Efraín Juárez, por lo que decidió no “aconsejarlo”; en vez de ello aseguró que cada persona decide sus comportamientos y sabe reconocer sus propios errores para que en algún punto mejoren.

“Yo le diría que siga haciendo lo mismo. Él sabrá mejor que nadie sobre sus comportamientos, si son buenos o malos. Sería atrevido de mi parte darle un consejo a Efraín”, dijo Ambriz

“Hay que dejar a Efraín como es. Le diría que no cambie. Al final, uno mismo es quien decide lo que está haciendo y cómo se juzga, como cualquier ser humano. Cometemos errores o a veces decimos más de la cuenta. Sin embargo, Efraín merece todo mi respeto sin lugar a dudas”, agregó el entrenador del León.

Le pidió no cambiar de personalidad | IMAGO7

Ambriz asegura que CU pesa

Finalmente, Ambriz fue contundente con su respuesta acerca de qué tanto pesa Ciudad Universitaria. Para él, enfrentarlos se complica por la cantidad de aficionados que cantan durante los 90 minutos para impulsarlos dentro del campo.

“Yo creo que Pumas, por más que tú quieras, por allá en los entrenos se notan los resultados, pero no ha perdido ese peso que tiene, esa afición que está cante y cante, y que les permite sacar ese segundo esfuerzo”, sentenció Ambriz.