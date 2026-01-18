Eduardo Arce asiste al Pumas vs León para seguir a César Garza

El entrenador de la Selección Mexicana Sub-20 asistió al encuentro entre Pumas y León en el Estadio Olímpico Universitario, con la especial tarea de seguir el trabajo de César Garza, a quien dirigió en el Mundial de su categoría.

César Garza ha sido una de las grandes sorpresas en el arranque del Clausura 2026, por lo que es una de las piezas a seguir para el proceso olímpico e incluso para la Selección Mayor en un futuro.

César Garza previo a un partido con los Pumas | IMAGO 7

¿Qué dijo Eduardo Arce sobre César Garza?

Arce declaró para los micrófonos de RÉCORD que vino especialmente para seguir al canterano de Rayados de Monterrey, pues en su paso por Escocia era más complicado seguirlo, aunque si realizó el viaje en alguna ocasión para verlo más de cerca.

“Conocemos a César (Garza) lo inteligente que es dentro del campo, lo mucho que aporta cumpliendo su rol específico en el equipo y con pocos partidos en Pumas está haciendo lo que sabe hacer, esperemos se siga consolidando”, inició Eduardo Arce.

Arce no cerró las puertas a que más talentos puedan ser vistos durante el partido, pero dejó en claro que su enfoque principal es Garza, para aprovechar que ahora está en el país para facilitar el rastreo de su rendimiento con Pumas.

César Garza con la Selección Mexicana Sub-20 | IMAGO 7

“Vengo específicamente a ver a César, a ver cómo está y después siempre abierto a más (talentos destacados). Era difícil para mí seguirlo cuando estaba en Escocia, ahora que lo tengo más cerca a ver el nivel”, agregó el entrenador mexicano.

Arce destaca el paso de Garza por Europa

Por último, Arce destacó la experiencia de Garza tomada en su paso por Europa, donde las exigencias son distintas al futbol mexicano. El entrenador considera que allá aprendió elementos esenciales para destacar en otros equipos.

“El ritmo es diferente, yo fui una vez a Escocia, las exigencias son otras. El futbol mexicano te permite jugar un poco más y allá aprendió a que hay que seguir corriendo siempre”, sentenció Arce sobre su jugador a seguir en el Pumas vs León.