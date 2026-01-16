Alessandro Del Piero enaltece a la afición mexicana: "están igual de locos que en Italia"

El mítico exdelantero de la Selección Italiana, Alessandro Del Piero cautivó a los seguidores regiomontanos durante su reciente visita a la Sultana del Norte. Previo al esperado Juego de Leyendas en Monterrey, el campeón del mundo compartió sus impresiones sobre la cultura deportiva local. El astro europeo destacó la calidez única con la que siempre lo recibe el pueblo mexicano.

Del Piero | MEXSPORT

La figura de la Juventus de Turín no dudó en comparar la intensidad de los fanáticos nacionales con los de su país natal. Para el histórico futbolista, el entusiasmo que se vive en las gradas de la República Mexicana resulta familiar y emocionante. Alessandro reconoció que esa entrega total es lo que hace al balompié un fenómeno social tan grande.

¿Qué dijo Del Piero sobre México?

“Todas las veces que vengo a México tengo a mucha gente siempre que me recibe con mucho calor y con muchas ganas. Mi primera imagen del futbol mundial, es aquí del Mundial de México. La gente aquí está loca como en Italia, está bien... mucha suerte para México”, afirmó Del Piero.

El atacante italiano guarda un vínculo especial con la nación azteca desde su infancia a través de la televisión. Sus primeros recuerdos relacionados con la máxima competencia internacional se remontan a las hazañas ocurridas en los estadios mexicanos.

La presencia de leyendas internacionales en Monterrey refuerza la posición de la ciudad como una sede futbolística de clase mundial. Del Piero se mostró agradecido por el respeto y la admiración que los jóvenes y adultos le brindan en cada aparición.

Del Piero en acción | MEXSPORT

Del Piero desea éxito a México

Durante la atención a los medios, el italiano deseó éxito a la escuadra tricolor para sus próximos compromisos internacionales de 2026. Sus palabras fueron recibidas como un espaldarazo importante por parte de una voz autorizada en el deporte global.

El Juego de Leyendas promete ser un evento inolvidable donde figuras de la talla de Del Piero mostrarán su calidad técnica. Este tipo de encuentros permiten que la afición conviva de cerca con los ídolos que marcaron una época dorada. El reconocimiento del italiano hacia el público local reafirma la importancia de la sede mundialista.

La jornada concluyó con muestras de afecto mutuo entre el exfutbolista y los cientos de personas que buscaron un autógrafo. Alessandro se despidió con una sonrisa, confirmando que la "locura" por el futbol es un rasgo compartido entre México e Italia.