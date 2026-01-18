¿Cuándo fue la última vez que Chivas empezó con tres triunfos en Liga MX?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara siguen en plan grande luego de catapultar sus tercer triunfo consecutivo en el inicio del Clausura 2026; los dirigidos por Gabriel Milito comenzaron con victoria ante Pachuca, Bravos de Juárez y Querétaro.

Ante este buen presente rojiblanco, tenemos que recordar cuál fue la última vez que ocurrió algo similar y para ello nos tenemos que remontar al Apertura 2023 cuando los comandados por Paunovic ligaron tres triunfos y en el cuarto juego rompieron la racha con empate ante Bravos.

Roberto Alvarado l IMAGO7

En aquella ocasión los tapatíos se impusieron al León, posteriormente al Atlético San Luis y finalmente ante Necaxa, en ese torneo el cuadro terminó como quinto y a la postre sucumbió en la fase de los Cuartos de Final.

¿Cómo va el inicio de Chivas en el CL2026?

Chivas se impuso 2 a 0 a Pachuca en su debut en el Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito jugó por nota y con las anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre obtuvieron los primeros tres puntos del torneo, dejando un grato sabor de boca entre sus aficionados.

En la segunda fecha los rojiblancos se llevaron el triunfo en el último suspiro. Guadalajara continúa invicto y como líder general del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse 0-1 a los Bravos de Juárez en la frontera. Un gol de Yael Padilla en tiempo agregado le permitió al conjunto rojiblanco sumar tres puntos y mantener el paso perfecto en el campeonato.

Chivas continúo con marcha perfecta en el torneo para mantenerse en el primer sitio de la tabla general. Chivas se impuso 2 a 1 a Querétaro en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca está desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito gana, gusta y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.

Liga MX l IMAGO7

El mejor equipo de la actualidad en Liga MX

De sus últimos 11 partidos de torneo regular de Liga MX, Chivas ha ganado nueve. La racha comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando el Rebaño ganó 3-1 al Necaxa. Las víctimas siguientes fueron Puebla, Pumas, Mazatlán, Atlas, Pachuca y Monterrey. Para el Clausura 2026 el Rebaño añadió a Juárez, derrotó nuevamente a Tuzos y selló victoria sobre Gallos Blancos.

La piedra en el zapato de Milito fue el Querétaro, que se llevó el triunfo sobre el Rebaño en la Jornada 14 del Apertura 2025. Los Gallos evitaron una racha mayor de Chivas en la Liga MX, no obstante, la estadística no deja de reflejar la efectividad del club.