Pumas busca mantener su paternidad sobre León: Casi 5 años de dominio auriazul

Pumas tomó motivación de romper la racha de casi 12 años sin ganar en el Estadio Universitario, luego de vencer 0-1 a Tigres en la Jornada 2 del Clausura 2026. El siguiente reto para Universidad Nacional es León, un rival al que en los últimos años ha podido dominar.

¿Cuándo fue la última vez que León venció a Pumas?

La última victoria del conjunto Esmeralda sobre Pumas en Liga MX ocurrió en el Guardianes 2021, con un marcador de 0-1 en el Estadio Olímpico Universitario. A partir de ahí, los del Pedregal obtuvieron seis triunfos y tres empates ante León.

En cuanto a todas las competencias, León tiene un triunfo en la Semifinal de la Leagues Cup en 2021, por lo que aquella fue la última vez que los del Bajío lograron superar a Pumas en cualquier torneo. Cerca de cumplir cinco años de dominio, los de Efraín Juárez parten como favoritos para sumar tres puntos en la Fecha 3 del Clausura 2026.

Robert Morales en celebración de gol ante Tigres | IMAGO 7

En aquella ocasión, Ignacio Ambriz dirigía al León, mientras que Andrés Lillini a Pumas. Con ‘Nacho’ al mando del conjunto Esmeralda una vez más, podría encontrar la fórmula para volver a vencer a Universidad Nacional.

Actualidad de Pumas y León

La actualidad de ambos equipos también favorece a Pumas, ya que el proyecto de Efraín Juárez genera expectativas entre la afición. Pese a quedar fuera en el Play-In el torneo pasado, las sensaciones son más positivas en el arranque del presente certamen, con un empate ante Querétaro en la Fecha 1 y el reciente triunfo frente a Tigres en el ‘Volcán’.

Funes Mori y Leo Suárez en festejo de gol ante León | IMAGO 7

La llegada de jugadores como Robert Morales, Jordan Carrillo, César Garza, y además algunos futbolistas ya consolidados como Keylor Navas fortalecen a la plantilla para la búsqueda de cumplir con los objetivos para este torneo, en el que existe una fuerte presión por la sequía de trofeos de casi 15 años.

El Estadio Olímpico Universitario será el escenario para el duelo entre Pumas y León, por lo que se espera que sea un factor clave para que los de Efraín Juárez saquen la victoria y firmar un gran inicio de torneo con una racha sin derrotas, antes de la pausa de la Liga MX por los compromisos de la Selección Mexicana.