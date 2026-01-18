"Son partidos de tercera fecha" :Turco Mohamed tras empate ante Tigres

Luego de sacar el empate ante Tigres, el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, mencionó sobre la forma de juego de su club, en donde considera, fueron superiores .

“Hicimos un gran partido, fuimos mejores, jugamos como quisimos, creo que jugamos mejor once contra once que once contra diez, pudimos acomodar al final, con los cambios hicimos muchos cambios y no logramos acomodarnos, pero en sí, la verdad que hicimos un gran partido, son partidos de tercera fecha, pero sabemos que son partidos de liguilla.”

Mohamed l IMAGO7

Defensiva de altura

Además, reconoció el gran labor que realizaron en la parte defensiva tras salir con el cero en el “Volcán”.

“Hoy el equipo hizo un trabajo defensivo impecable y a partir de ahí el equipo el primer tiempo hizo los méritos para ganarlo, pero bueno, esto se gana con goles, y realmente no los hicimos y no fuimos capaces de hacer los goles.

"Pero siempre digo lo mismo, los resultados terminan siendo justos, pero hicimos un gran trabajo defensivo sin meternos atrás, es lo más importante.”

Liga MX l IMAGO7

¿Elogios al Toluca?

Por el último, el técnico argentino dejó en claro a qué le atribuye el gran éxito que ha tenido con la escuadra del Toluca desde su llegada.

“A que el club está muy organizado, el club tiene una cabeza muy seria, que es el dueño, tiene una directiva que sabe delegar, que sabe conducir, que sabe liderar, y después tengo grandes futbolistas."

"Tengo la suerte de llegar a un club que venía haciendo las cosas muy bien y nada, caí en el momento justo en el lugar indicado, así que me siento un privilegiado. Después seguramente habré aportado cosas yo, pero el club venía haciendo las cosas muy bien para poder llegar a este presente.”