Guido Pizarro sobre la polémica en el Tigres vs Toluca: "Prefiero callar"

El director técnico argentino de los Tigres, Guido Pizarro, dejó en claro la importancia de su equipo al colgar el arco en cero ante los actuales bicampeones.

“Bien, creo que positivo, marco con cero, creo que enfrentamos al último campeón, creo que tiene, como decía recién, grandes jugadores. Creo, que lejos de los dos equipos de su máxima versión, ahora tendremos días para poder entrenar, para poder encarar lo que viene de mejor manera.”

Guido Pizarro l IMAGO7

Descontento con el arbitraje

De igual forma, Pizarro mostró su descontento con el arbitraje tras el gol anulado para su equipo.

“Sí, nos ocupa entrenar más, creo que tuvimos pocos días de preparación. Creo que los que llegan a la final siempre en diciembre les tiene pocos días para volver a a competir", mencionó.

Guido resaltó el juego realizado: "Prácticamente, llegamos y competimos, entonces, parón nos vendrá bien porque nos vamos a preparar mejor. Y con respecto a lo otro, si digo lo que siento, no va a ser productivo, entonces prefiero callar.”

Liga MX l IMAGO7

¿Qué dijo sobre refuerzos?

Además, hablo sobre la falta de refuerzos que tiene Tigres en este torneo: “Trabajamos en conjunto, no, no hay presión. Sabemos las necesidades que tiene el plantel, estamos trabajando todo para lograrlo."

"Nos queda el cupo extranjero, como decía recién, creo que la necesidad las necesidades del plantel están muy claras hace tiempo, así que ojalá que las podamos concretar", resaltó.

Creo que también la lesión de Marco nos abre una posibilidad también de tener otro jugador ahí. Osvaldo lo hizo muy bien, pero nos ocupa para la doble competencia también pensar en ese puesto, pero el cupo de extranjero lo venimos trabajando también hace tiempo y ojalá que lo podamos concretar".