Empelotados

¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza directa tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”

Pollo Briseño lanzó una indirecta l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 12:45 - 09 marzo 2026
El defensa del Bicampeón soltó un mensaje en redes sociales

Las redes sociales siguen encendidas con Antonio ‘Pollo’ Briseño y su ligue con Miroslava Montemayor; el defensa del Toluca marcó el segundo tanto para el triunfo ante FC Juárez y aprovechó para desatar una indirecta a la comentarista deportiva desde su cuenta de Instagram.

El exjugador de Chivas lanzó una indirecta dejando: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”. El mensaje rápidamente provocó la reacción de los internautas quienes aseguran que fue dedicado a la elemento de TNT Sports.

Pollo Briseño l IMAGO7

¿Un nuevo romance?

Todo comenzó durante el duelo entre el Newcastle United y el Manchester United, cuando Dan Burn festejó una acción defensiva al más puro estilo del exdefesa de las Chivas a los que en la transmisión Majo González no dejó pasar el momento para recordar el estilo del mexicano.

La periodista deportiva hizo referencia al defensa mexicano y de inmediato Briseño a l narradora través de X (antes Twitter), agradeciendo la mención y sumándose a la dinámica de saludos que se generó en plena transmisión. Con su característico sentido del humor, el zaguero aprovechó para enviar un mensaje de saludo a Miroslava.

Antonio Briseño con Toluca | IMAGO7

Sin embargo, horas después el episodio tomó un giro inesperado cuando Alethia Sada, ex pareja del jugador y madre de sus hijas, publicó un video en TikTok haciendo referencia al suceso entre su ex y la popular comentarista de la UEFA Champions League.

En el clip compartido por Sada aparece una frase que dice: “Cuando entra a mi perfil para saber si la ex era fea”, acompañada de un gesto irónico, el mensajero despertó la expectación de los internautas debido a la curiosidad de Montemayor.

Pollo Briseño | MEXSPORT

¿Miroslava Montemayor correspondió al Pollo?

Tras el partido entre Toluca y FC Juárez el vinculo empezó a tomar mayor fuerza debido a que el CM del Toluca a través de la cuenta oficial en X lanzó: “¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?” Que fue respondido con “yo le doy un 20 de 10 diría Daddy Yankee”, por la exelemento de ESPN.

Cabe mencionar que durante el festejó el zaguero hizo un gesto es su festejo en donde unía los dedos con ambas manos para convertir una ‘M’ para muchos otra señal que iba con destinatario a Miroslava Montemayor. Hsta el momento se ha vuelto un vinculo mediático pero la presentadora se encuentra casada con Jorge Alberto Hank Inzunza.

