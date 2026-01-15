Pumas apunta a vender a un extranjero para buscar refuerzo de lujo

Pumas aún no está satisfecho con su actual plantilla. De acuerdo con reportes, el cuadro universitario estaría contemplando la posibilidad de añadir un último refuerzo previo al cierre del mercado internacional. Sin embargo, el equipo necesita vender a uno de sus extranjeros para poder completar el movimiento.

Previo a este Clausura 2026, el equipo hizo varios movimientos parar mejorar su equipo. Efraín Juárez y compañía contrataron a César Garza, Juninho Vieira, Antonio Leone, Jordan Carrillo y Robert Morales. Ahora, el equipo está buscando un nuevo contención.

Pumas necesita vender un extranjero

De acuerdo con información de Cesar Luis Merlo, el cuadro universitario necesita dar de baja a uno de sus extranjeros para poder fichar un nuevo contención y el gran candidato a salir sería José Caicedo, un futbolista que en el reciente ha sido criticado por la afición auriazul.

Según la misma información, hay posibilidad que José Caicedo sea vendido por el conjunto universitario. Aunque todavía no hay ofertas confirmadas, el futbolista colombiano está siendo pretendido por un par de equipos en Brasil. En caso de salir, Pumas podría buscar un extranjero de contención para ocupar su puesto.

De momento, Pumas no tiene jugadores en el radar, pero en caso de poder vender al sudamericano, el equipo podría dar un golpe agresivo en el mercado.

Caicedo ha estado en el ojo del huracán

Desde el debut de Pumas en Clausura 2026, José Caicedo ha estado en el ojo del huracán. La afición de Puma abucheó al volante de 23 años desde el momento que entró de cambio y tras colaborar negativamente en el gol de Querétaro fue criticado aún más.

Ahora, en caso de salir de Pumas, podría regresar al futbol sudamericano por primera vez desde 2020 cuando dejó Barranquilla de su país natal para poder firmar con los universitarios. Hasta el momento, el colombiano suma 111 partidos disputados, marcando tres goles y dando dos asistencias.