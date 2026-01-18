Juninho rescata el empate para Pumas ante León

En el aniversario 28 de La Rebel, barra de Pumas, el conjunto auriazul no pudo darles la alegría de llevarse otros tres puntos al empatar 1-1 frente al León, después de conseguir un triunfo vital en el ‘Volcán’ ante Tigres.

León no vence a Pumas en Liga MX desde el torneo Guardianes 2021; Ignacio Ambriz también dirigía al conjunto Esmeralda en aquel entonces. Tras casi cinco años, los del Bajío no han podido encontrar la fórmula para vencer a Pumas.

León se adelantó en CU a los nueve minutos | IMAGO 7

¿Cómo fue el empate entre Pumas y León?

Diber Cambindo echó para abajo los ánimos de Pumas, luego de anotar su primer gol con León para poner el 0-1 en el marcador apenas al minuto 9. Tras un tiro de esquina, el colombiano metió un cabezazo para vencer el arco defendido por Keylor Navas.

La reacción de Pumas fue nula, con solo algunas aproximaciones al área rival sin ser de mayor peligro. La fiel afición de Universidad Nacional se lo hizo saber con abucheos al finalizar la primera parte.

León tuvo la oportunidad de hacer crecer su ventaja, pero Keylor Navas aplicó su experiencia para ayudar a su equipo a buscar el empate, aunque en ataque Universidad Nacional se mostró inoperante hasta la entrada de Juninho.

Juninho hizo su primer gol con los universitarios | MEXSPORT

Juninho rescata a Pumas

El delantero brasileño ilusionó al conjunto auriazul con un gol de cabeza al minuto 75. Con el ambiente de Ciudad Universitaria a su favor, los dirigidos por Efraín Juárez se motivaron y fueron al ataque, pero el nerviosismo frente al arco fue evidente para marcar el tanto que pudo darles la victoria.

La afición se mostró del lado del equipo la mayor parte del encuentro, lo que motivó al grupo en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, pero no fue suficiente para hacer mover las redes de la portería rival por segunda ocasión.

Pumas se tomará un respiro por la pausa para que la Selección Mexicana juegue sus partidos amistosos como preparación para el Mundial 2026. Estos días serán aprovechados para ajustar las problemáticas que el cuadro auriazul sufre bajo el mando del técnico, Efraín Juárez.