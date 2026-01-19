¡Caída libre! México cae un lugar en Ranking FIFA tras victoria de Senegal en Copa Africana

¿Advertencia o realidad? Después de la sorprendente victoria de Senegal en la Copa Africana de Naciones ante Marruecos, el Ranking FIFA se movió y puso a los Leones de Teranga en la doceava posición, desplazando por un lugar a países como Colombia, Estados Unidos y, por supuesto, la Selección Mexicana.

El conjunto Tricolor cerró el 2025 en la decimoquinta posición de todo el ranking, sin embargo, tras el triunfo senegalés, bajaron hasta la decimosexta. El cuadro de Javier Aguirre ahora se enfrentará a Panamá y Bolivia en dos partidos amistosos, que no forman parte de alguna Fecha FIFA.

La victoria que movió todo | AP

¿Quiénes conforman el Top 10 del Ranking FIFA?

Los primeros siete lugares del Ranking FIFA quedaron tal y como terminó el año pasado, con España a la cabeza y Argentina como su principal perseguidor. Sin embargo, el octavo lugar ahora es para Marruecos, quienes después de obtener el subcampeonato en África, lograron desbancar a Bélgica, Alemania y Croacia.

El gran torneo de Senegal no solo afectó a México, Estados Unidos y Colombia, pues las selecciones que también cayeron un lugar fueron: Uruguay, Suiza y Japón. Pese a que el Ranking ya no influirá para el Mundial 2026, pues el sorteo ya se llevó a cabo, dejó un mar de dudas sobre el presente del Tricolor.

La victoria que movió todo | AP

Los últimos exámenes de México de cara al Mundial 2026

Además de los partidos ante Panamá y Bolivia en enero, la Selección Mexicana contará con otros juegos de preparación para buscar mejorar su nivel de cara al Mundial 2026. Pese a que el equipo de Javier Aguirre encontró algo de idea en el camino, la realidad es que la gente quiere ver ganar a México sea como sea.

Los dos partidos de enero serán un escalafón perfecto para intentar reconectar con una afición que mira sin muchas esperanzas su presencia en la Copa del Mundo. Además de dichos juegos, México se enfrentará a Islandia previo a la Fecha FIFA de marzo, en la que ya tendrá rivales de mayor nivel como Portugal y Bélgica.

Después de la Fecha FIFA de marzo, todas las selecciones tendrán una venta internacional más de cara al Mundial 2026 a principios de junio. Después de dichos partidos, la gran fiesta del futbol regresará a nuestro país después de 40 años de ausencia.

Mucho por mejorar | MEXSPORT