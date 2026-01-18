¡Inconsolable! Brahim Díaz rompe en llanto tras fallar el penal decisivo en la Final de la Copa Africana

Terminó la Copa Africana de Naciones y lo hizo con una de las postales más desconsoladoras de todo el torneo, todo esto después de que Brahim Díaz fallara el penal que le daba la victoria y, por ende, el campeonato a Marruecos, quienes han perdido la Final como anfitriones.

Después de un auténtico caos en el final del partido, el actual jugador del Real Madrid mostró su tristeza al concretar uno de los peores errores en su carrera.

Inconsolable

La falla del penal de Brahim se dio después de todo el caos que se generó por la marcación del mismo, es decir, al minuto 90+12, y su falla se ha dado después de un displicente cobro a lo Panenka, el cual se terminó quedando fácilmente Edouard Mendy, dando paso a los tiempos extra, donde a la postre se terminó quedando con el triunfo el cuadro senegalés.

Los reclamos del entrenador Walid Regragui no se hicieron esperar, mientras que Brahim se mantenía dentro de una especie de shock después de la falla. El futbolista del Real Madrid fue sustituido previo al comienzo del alargue de la Gran Final.

Durante la entrega de premios, Díaz apareció para ser galardonado como el mejor goleador de la competencia después de ser el autor de cinco tantos en las rondas anteriores; sin embargo, su semblante hablaba por sí mismo, pues se notaba que había llorado, pero el detalle que más resaltaba era su mirada perdida, viendo al vacío incluso después de haber recibido su premio a manos de Gianni Infantino, quien además trataba de consolarlo.

¿Qué desató toda la polémica en la Final africana?

Por si fuera poco dentro de una Gran Final en la cual participaba la selección anfitriona del torneo, la polémica se convirtió en protagonista durante los últimos minutos del tiempo regular cuando el árbitro decidió ir al VAR para revisar un jalón por parte de El Hadji Diouf sobre Brahim, mismo que posteriormente fue entregado como penal para el equipo marroquí.

Momento difícil... 😥



Infantino entregó la Bota de Oro del torneo a Brahim, visiblemente dolido y entre abucheos, por fallar penal a lo 'Panenka' para adelantar a 🇲🇦#Marruecos.

Fue entonces que tanto el técnico de Senegal, Pape Thiaw como algunos de sus jugadores, decidieron abandonar el terreno de juego argumentando que la marcación había sido un robo. Uno de los jugadores que permanecieron dentro del campo fue Sadio Mané, quien incitó a sus compañeros a regresar al campo para que el partido pudiera llevarse a cabo.

Al regresar, se dio paso al cobro de la pena máxima, dando paso al desastroso cobro de Brahim Díaz, quien después de su intento de disparo a lo Panenka dejó el partido empatado, mismo que después terminaron perdiendo gracias al gol de Pape Gueye.